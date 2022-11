Le budget participatif n’est pas une priorité budgétaire pour OLLN 2.0-MR à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Mais ces subsides sont-ils essentiels ? C’est en résumé la question qu’a posée OLLN 2.0-MR (minorité), lors du conseil communal de mardi soir.

"Dans le contexte actuel (crise post Covid, coût de l’énergie), cette aide est-elle opportune vu l’état des finances communales ? Cette aide est-elle indispensable à la réalisation des projets sélectionnés ?" s’est ainsi demandé Anne Chaidron au sujet du budget participatif.

« Essentiel », assure la bourgmestre

La bourgmestre Julie Chantry (Écolo) a rétorqué que le processus derrière ce budget participatif nous semble "essentiel. Que des associations ou des citoyens puissent proposer des projets qui leur tiennent à cœur et recevoir un soutien de la Ville reste une démarche intéressante. On a d’ailleurs choisi de maintenir cette enveloppe de 30 000 € dans le budget 2023."

Anne Chaidron a fait savoir "qu’on votera exceptionnellement pour mais on sera contre si le projet se poursuit car ce n’est pas, pour nous, une priorité budgétaire."

Nancy Schroeders est, elle, intervenue sur les subsides liés à la coopération au développement. "On est très interpellé par ces subsides qui continuent et qui persistent. Effectivement, ce ne sont pas des gros montants. Mais si on enlève du budget les dépenses fondamentales (fonctionnement, police, CPAS, etc.), ces petites dépenses ne sont pas si anodines que ça. Et effectivement que ça a du sens de soutenir ce genre de projet et que tout mérite d’être soutenu. Mais à un moment donné, vu la crise budgétaire, il va falloir faire des choix parmi toutes ces dépenses et tout ce saupoudrage."

Réplique de la bourgmestre: "Le collège pose bien des choix, la majorité aussi. On analyse l’ensemble des choses et soyez assuré que nous prenons nos responsabilités au moment de faire le budget 2023."

Qui est soutenu ?

Au niveau du budget participatif, les ASBL POLL’N Coop (4 500 €), Terre ouverte (4 500 €), Atelier B.A. Bois (4 500 €), Le Fil Blanc (3 500 €) et Le Four à pain d’Ottignies-Louvain-la-Neuve (2 500 €) ainsi que Woodstock Coop (4 500 €), Ottignies en transition (3 500 €) et Le Verger des potes’âgés (2 500 €) seront soutenus.

Au niveau de la coopération au développement, l’ASBL Crèche de l’île aux enfants de Goma recevra 5 000 € pour son projet de construction d’une crèche dans cette ville de République démocratique du Congo.

3 000 € seront versés à Pro-Action Développement pour la construction de citernes d’eau collectives à Haïti.

L’ASBL Achen Kikassa obtiendra 2 000 € pour la modernisation d’un puits existant et l’installation de panneaux solaires pour électrifier le complexe scolaire Mère Térésa de Calcutta, à Kisangani, en République démocratique du Congo.