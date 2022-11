Des auditoires de l’UCLouvain rebaptisés avec des noms de femmes inspirantes

L’AGL regrette que seulement deux auditoires portent le nom d’une femme à l’UCLouvain. "Est-ce parce qu’il n’y a pas de chercheuses dignes de se retrouver aux côtés de Socrate, Montesquieu, Thomas More ou encore Pierre de Coubertin ? Ce n’est pas ce que nous pensons", soutient l’AGL par communiqué.

Avec cette action, les étudiants qui ont participé à l’action entendent donc "rendre honneur à ces femmes, à ces chercheuses oubliées".

Pour l’AGL, c’est aussi une manière de pointer le fait que "l’une des violences sexistes que les femmes vivent au jour le jour est leur sous-représentativité dans l’espace public. La rue appartient aux hommes, les espaces de savoirs sont associés à des hommes. Comment pouvons nous espérer que les femmes se sentent tout aussi légitimes de s’approprier la rue quand la plupart des noms et des personnes qui y sont représentées sont des hommes ? Comment encore peuvent-elles se projeter dans de grandes carrières scientifiques quand aucun modèle auquel s’identifier n’est mis en avant aux devantures de nos auditoires ?"

Les étudiants espèrent que l’université sera sensible à cette action symbolique et que "le travail sur la toponymie de nos espaces d’apprentissages devienne une préoccupation urgente pour les autorités académiques car nous ne pouvons plus évoluer dans des espaces dont les noms ont été pensés dans les années 70 et qui ne prennent pas en compte les questions de genre."

Comment ont été rebaptisés les auditoires ?

Ainsi donc, les collectifs ont rebaptisé les auditoires Coubertin en auditoires Alice Milliat (première dirigeante du sport féminin mondial, cette Française s’est battue pour que les femmes puissent participer aux JO, chose à laquelle s’opposait Pierre de Coubertin), Mercator en Angela Davis (militante du mouvement des droits civiques aux États-Unis), Pythagore en Catherine Johnson (physicienne, mathématicienne et ingénieure spatiale américaine), Lavoisier en Christiane Taubira (professeure de sciences économiques et femme politique française), Cyclotron en Mae Jemison (première femme afro-américaine à aller dans l’espace), Lemaître en Rosalind Francklin (pionnière britannique de la biologie moléculaire), Socrate en Irène Kaufer (autrice militante et féministe belge née en Pologne) et Sud en Rachel Carson (biologiste marine et militante écologiste américaine).