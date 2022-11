Après nous, les méduses ? La nouvelle exposition du Musée L, à Louvain-la-Neuve

La directrice du musée universitaire, Anne Querinjean, souligne que cette nouvelle exposition est le fruit de la rencontre entre un professeur de biologie marine de l’UCLouvain, Jean-François Rees et d’une artiste, Isabelle Dumont. "C’est une exposition inventive, audacieuse, originale, solide au niveau scientifique et accessible à tous les publics", soutient-elle, à raison.

L’exposition valorise la collection du père Édouard Boné qui fut paléontologue des vertébrés à l’UCLouvain. "Ce sont principalement des moulages de fossile réalisés à des fins didactiques pour les étudiants, précise Jean-François Rees. Les fossiles nous permettent de raconter l’histoire de la vie. Mais nous n’avons pas voulu faire une simple exposition de fossiles. Nous tenions à aller au-delà et à imaginer le futur en ce moment charnière où nous prenons conscience de notre impact sur la Terre. Quelles traces allons-nous, nous êtres humains, laisser ?"

« Quelque chose qui tient du miracle »

Un des fossiles de l’ère précambrien (remontant au-delà de 542 millions d’années) à voir dans l’exposition. ©ÉdA

Mais qu’est-ce qu’un fossile ? Ce sont les traces minéralisées de la vie passée. "Il y a quelque chose de miraculeux dans les fossiles. Les conditions sont rarement réunies pour qu’un organisme se fossilise. Les fossiles sont le résultat d’un processus improbable. Moins de 0,01% des millions d’espèces qui ont habité la planète y ont laissé leur empreinte… En outre, il faut encore découvrir ces fossiles, explique Isabelle Dumont. Ce ne sont donc pas n’importe quelles pierres. Et on souhaite que les visiteurs prennent le temps de les découvrir."

Et après la partie scientifique de l’exposition, qui nous permet notamment de découvrir l’histoire de la Britannique Mary Anning, née en 1799 et qui fut la première paléontologue, place à la fiction.

Les deux commissaires de l’exposition ont notamment fait appel aux étudiants d’Arts2, l’école supérieure des arts située à Mons.

Un champ de fouilles du futur

Ils ont imaginé des espèces disparues, par exemple en partant d’un impressionnant moulage d’un Deinotherium, cousin disparu des éléphants qui avait des défenses orientées vers le bas. "C’est un animal qui reste mystérieux, souligne Jean-François Rees. On imagine que ses défenses servaient à creuser le sol pour trouver des racines."

Les étudiants en art ont aussi envisagé le futur, manière de nous interpeller sur l’influence que l’être humain a sur la planète, nous interroger sur les empreintes qu’il y laissera et nous interpeller sur le devenir des espèces.

"Nous avons, entre autres, créé un champ de fouilles du futur avec les traces, pas forcément positives, que nous laisserons. Je suis certain que le travail des archéologues et paléontologues du futur sera passionnant. Ils verront sans doute que la faune sauvage était en train de disparaître au profit de la faune d’élevage, que les métaux rares ne se trouvaient plus dans le sol mais dans tous ces ordinateurs et téléphones portables mis en décharge...", continue le professeur Rees.

Un champ de fouilles du futur. ©ÉdA

Fossiles & Fictions. Après nous les méduses ? est une exposition à l’image de la vie à laquelle elle rend hommage : foisonnante.

« L’être humain finira par disparaître, mais la vie, elle, perdurera »

Elle débute d’ailleurs très fort dans le hall du Musée L avec Le Buisson du vivant, œuvre de Cyrille Aron. "C’est un hommage au foisonnement de la vie, avance Isabelle Dumont. Il symbolise l’évolution, sans hiérarchie et multidirectionnel, du vivant à partir d’un ancêtre commun. Chaque branche représente une espèce. Certaines sont plus courtes car l’espèce a disparu. Mais à chaque fois la vie a repris le dessus."

«Le Buisson du vivant». Le petit point bleu, c’est nous, l’espèce humaine. ©ÉdA

Et Jean-François Rees d’ajouter : "Au bout d’une branche, il y a un point bleu, c’est l’espèce humaine. Cela nous fait relativiser notre position au sein des espèces et de l’évolution. Et personnellement, je pense que nous, êtres humains, finirons par disparaître. C’est un processus naturel, toutes les espèces apparaissent et disparaissent et en cela, ça ne m’attriste pas. Ce qui est regrettable c’est que cela pourrait être dû à nos propres impacts sur notre environnement… Mais je suis certain que la vie ne disparaîtra pas, de nouvelles formes de vie apparaîtront. Cela me réjouit."

Il existe des fossiles de quelque 600 millions d’années de méduses retrouvés notamment en Australie. Alors après nous, les méduses ?

L’exposition est visible jusqu’au 26 mars 2023. Un carnet de jeux pour les enfants de 6 à 12 ans est disponible pour leur faire découvrir de manière ludique et adaptée l’exposition.