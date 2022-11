Ottignies : escroquerie prescrite au pénal, pas au civil

En théorie, l’examen de ce dossier devrait prendre trois audiences pleines, mais des surprises ne sont pas à exclure dans la mesure où les prévenus ont choisi de contester tout ou partie des préventions retenues contre eux alors que les avocats des parties préjudiciées sont bien décidés à ferrailler dur pour tenter d’obtenir tout ou partie des sommes perdues. Et elles sont 119, ces parties civiles inscrites sur la feuille de rôle.

Les faits sont très anciens. À titre d’exemple, les premiers faux mandats de recherche (Ottignies) reprochés à quatre prévenus datent de juillet 2008 et les premières reconnaissances de dettes (Ottignies) de janvier 2009. Le but était de faire croire qu’une société (ultérieurement faillie) devait 645 000 € à l’un et 250 000 € à l’autre.

L’escroquerie consista à se faire remettre des contrats de prêts (1 million d’euros) effectués par les investisseurs à une société suisse qui tomba elle aussi en déconfiture puis à recueillir des fonds (1 865 000 € à fonds finalement perdus) pour souscrire à un produit alléchant.

Paul S., 48 ans, qui fut détenu durant quelques semaines, saisit la balle au bond au lendemain de cette faillite. Il créa un produit qui garantissait le capital et promettait 10 % nets d’intérêt, avec possibilité de ventiler l’investissement. Un seul investisseur fut remboursé en 2013. C’était son père…

La première de ces audiences s’est caractérisée par des escarmouches procédurales, le dépôt tardif de conclusions à écarter ou non et une demande (rejetée) de report du dossier. On était reparti pour un tour car la première date utile était le 13 juin 2023.