Moins de bâtiments communaux seront rénovés à Ottignies-Louvain-la-Neuve dans le cadre du plan Renowatt

Les travaux envisagés aux bâtiments communaux B1 et B2 de l’Espace Cœur de Ville, à la Ferme du Douaire et à l’école de Limauges passent, eux, à la trappe.

Pourquoi cette révision ? L’augmentation des prix des matériaux et de l’énergie, a expliqué l’échevin des Bâtiments, Abdel Ben El Mostapha (PS), lors du conseil communal de mardi soir. L’explication n’a pas tout à fait convaincu Dominique Bidoul (OLLN 2.0-MR, minorité), s’étonnant que certaines estimations connaissent une hausse de 50% (centre culturel) ou de 57% (école de Blocry).

Mais il n’y a pas d’autres explications, lui a assuré l’échevin.

Ce dernier a ajouté que les projets concernant la Ferme du Douaire et de l’école de Limauges avaient été recalés par l’AWaP, l’Agence wallonne du patrimoine car on ne peut pas toucher à leurs façades pour les isoler de l’extérieur.

"En quelque sorte, cela tombe bien pour l’école de Limauges car nous avions un projet plus global pour elle mais nous attendions les subsides fermes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et comme on les a eus, les travaux ont pu débuter le 1er octobre dernier à l’école."

Budget global: 10,74 millions €

Le budget global estimé pour les trois rénovations du plan Renowatt actualisé s’élève désormais à 10,74 millions € – l’estimation en 2021 était de 7,3 millions pour les 6 rénovations -, dont 3,173 millions pour le centre culturel, 2,192 pour la Plaine des Coquerées et 5,375 millions pour l’école de Blocry.

Sur ce montant, la part communale s’élève à 6,445 millions €, le solde étant couvert par des subsides.

Lors du débat, Jacques Otlet (OLLN 2.0-MR) s’est dit interpellé par le montant dédié à l’école de Blocry. "C’est plus ou moins le prix d’une nouvelle école, non ?"

Vincent Malvaux (Avenir, majorité) s’est, lui, demandé s’il était raisonnable d’investir autant dans des rénovations plutôt que de construire des nouveaux bâtiments quitte à dépenser un peu plus encore.

L’échevin des Bâtiments lui a assuré que leurs structures étaient bonnes et que l’investissement en vaut la peine pour "donner une autre vie" à ces bâtiments.

De son côté, Dominique Bidoul a aussi voulu connaître le temps de retour sur investissement.

« Trois bâtiments en fin de vie »

"Ces trois bâtiments communaux ont presque 40 ans et ils sont arrivés en fin de vie. On ne peut plus continuer à mettre des rustines, il faut une rénovation globale sinon ça nous coûtera encore plus cher, a rétorqué l’échevin. Sans compter que les prix de l’énergie flambent. Ici, on atteindra les normes Q Zen, soit quasi-zéro énergie. Enfin, au niveau climat, il faut avancer pour nos enfants et on doit émettre moins de gaz à effet de serre."

Dans la discussion, Dominique Bidoul s’est chagriné de la disparition annoncée de la fresque La Liesse populaire (1993) de Claude Rahir qui orne une des façades du centre culturel, au contraire de sa colistière Nancy Schroeders pour qui "on savait que sa durée de vie était limitée".

"On ne peut pas faire l’isolation par l’intérieur", a indiqué Abdel Ben El Mostapha.

Et l’échevin de la Culture, Hadelin de Beer (Écolo), d’ajouter: "L’artiste espérait qu’elle tienne 30 ans. On y sera l’an prochain. Mais on doit garder une mémoire de son travail. Une nouvelle fresque pourrait aussi voir le jour sur la façade rénovée."

Des pistes, dont un reportage photo, sont étudiées pour conserver une trace de la fresque de Rahir, est intervenu Michaël Gaux, président du CPAS mais aussi du centre culturel.

Au final, la révision du plan Renowatt a été approuvée, y compris par Dominique Bidoul qui avait dit hésiter avec l’abstention. Les deux élues Kayoux se sont abstenues. La ritournelle est connue: la liste citoyenne n’ayant pas organisé d’assemblée préalable, ses élues n’avaient pas de votes à reporter en séance.