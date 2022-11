Le TEC à la demande est prolongé pour deux ans à Ottignies-Louvain-la-Neuve mais il doit être plus efficace

Le TEC à la demande a été lancé le 8 février 2021 dans la commune dans le cadre du projet pilote NAVAJO comprenant aussi un projet expérimental de navette autonome qui lui a pris fin.

En ce qui concerne les déplacements à la demande, le but est de tester le programme informatique qui calcule le meilleur trajet possible pour un déplacement et qui est capable de modifier ce trajet pour prendre d’autres personnes qui font appel à ce service.

L’idée était donc que plusieurs personnes soient en même temps dans la camionnette, a expliqué l’échevin. Au début, seule Louvain-la-Neuve et le centre d’Ottignies étaient desservis. Très vite, la zone s’est étendue à des parties de Wavre, Chaumont-Gistoux, Mont-Saint-Guibert et Court-Saint-Étienne.

47% des trajets à vide…

Tous les déplacements dans Louvain-la-Neuve et le centre d’Ottignies sont possibles, tandis que pour les entités avoisinantes, seuls les allers et retours vers les zones Louvain-la-Neuve et Ottignies sont possibles.

"Avec cette extension, on a perdu la dimension taxi collectif du projet, a reconnu l’échevin. 47% des trajets se font à vide. On est dès lors dans un service de taxi normal où l’on va chercher une personne et on l’amène à la destination qu’elle souhaite. Ça, ce n’est pas du tout performant."

L’échevin a encore pointé trois autres éléments. Tout d’abord, le coût moyen par trajet est évalué à 20 € pour une recette moyenne par voyageur de 1,51 €. "Chaque trajet coûte donc un peu plus de 18 € à la collectivité."

Ensuite une part importante des navetteurs a entre 15 et 25 ans et les trajets font généralement entre 5 et 7 kilomètres. "L’objectif de notre politique cyclable est justement que ce type de déplacements courts soit effectué à vélo, électrique ou non, d’autant plus par ce public jeune."

Dans un tiers des cas, il était possible de prendre un bus

Enfin, un tiers des utilisateurs aurait pu prendre un bus pour effectuer leur trajet. Or, le but du TEC n’est évidemment pas de se concurrencer lui-même.

Cependant, la Ville et ses partenaires estiment toujours le projet utile et souhaitent continuer l’expérimentation du déplacement à la demande.

Et comme le TEC n’interviendra plus financièrement dans le projet, un partenariat a été négocié pour que le service perdure. Sur deux ans, Ottignies-Louvain-la-Neuve mettra 60 000 €, Wavre 18 000 €, Mont-Saint-Guibert, Court-Saint-Étienne et Chaumont-Gistoux 30 000 € chacun, de même que l’inBW. La Province déboursera 20 000 € et l’UCLouvain 15 000 €. La Région complétera (67 000 €) pour atteindre le budget global nécessaire de 300 000 €.

Si les zones desservies restent les mêmes – mais elles pourraient bouger à l’avenir -, dès le 1er janvier 2023, les heures de service seront modifiées. Le TEC à la demande circulera du lundi au vendredi de 7 h 30 à 19 h 30 (23 h 30 actuellement) et le samedi de 9 h 30 à 19 h 30 (10 h 30 à 23 h pour l’instant).

Pour bénéficier du service, il faut télécharger l’application "TEC à la demande" ou appeler au 010 23 53 53 (du lundi au vendredi de 7 h à 18 h). Le tarif est de 2,1 € par personne (gratuit pour les moins de 6 ans) mais il est aussi possible d’acheter 8 tickets pour 14,7 €.

Lors du conseil communal, la convention entre Ottignies-Louvain-la-Neuve et l’Opérateur de transport de Wallonie (OTW) a été approuvée à l’unanimité moins l’abstention de Kayoux qui n’avait pas organisé d’assemblée et n’avait donc pas de votes à reporter au conseil. Les conventions avec les autres partenaires passeront lors du prochain conseil communal.