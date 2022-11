Normalement, la fin du chantier était prévue pour mars 2022, mais il a été à l’arrêt début de cette année car la société en charge des travaux était lassée par les retards de paiement de la Région wallonne.

Désormais, "en provenance de Bruxelles, une fois sur le boulevard du Brabant wallon (échangeur 8A), deux voies sont proposées aux usagers: une à droite permettant de gagner le rond-point de la N 4, et une à gauche permettant de se diriger directement vers le parking P+R. En provenance de Namur, après le pont de l’autoroute, le principe est identique: la voie se dédouble avec une à gauche permettant de gagner le rond-point de la N 4, et une à droite permettant de se diriger directement vers le parking P+R", explique la Sofico par communiqué.

La rampe d’accès provisoire vers le parking depuis le rond-point de la N 4 est donc supprimée.

Coût du chantier : quelque 6,29 millions €

Ajoutons que des travaux sont toujours en cours pour créer une sortie depuis le parking P+R vers le boulevard de Wallonie en direction de Louvain-la-Neuve ainsi qu’aménager un nouveau quai de bus sur le boulevard et des traversées sécurisées pour les piétons du boulevard à proximité du rond-point. Ces travaux ont démarré début 2021 et devraient s’achever en cette fin d’année.

Coût du chantier : quelque 6,29 millions € hors TVA, principalement à charge de la Sofico (un peu plus de 5 millions), les autres intervenants étant le SPW Mobilité et Infrastructures (450 000 €), l’inBW (760 000 €) et l’Opérateur de transport de Wallonie (OTW - 18 700 €).

La Sofico précise qu’il reste à "élargir le pont qui surplombe l’autoroute E 411 et qui connecte l’accès et la sortie depuis Namur au boulevard du Brabant wallon afin d’aménager un passage sécurisé pour les piétons et cyclistes. Les travaux porteront également sur la rénovation du pont (renouvellement de la chape d’étanchéité). Cette dernière phase est reprise dans le Plan Mobilité et Infrastructures 2020-2026. Sa procédure de marché public doit encore être réalisée."

67 voitures ce mardi vers 11 h 30...

Pour rappel, le parking RER est le plus vaste du Benelux avec ses quelque 3 250 places (plus ou moins 2 300 places pour les navetteurs, les quelque 950 autres étant réservés aux habitants du quartier Courbevoie créé au-dessus du parking). Il a pour objectif d’inciter les automobilistes empruntant l’E 411 à y laisser leur voiture au profit du train pour se rendre à Bruxelles.

Mais depuis son ouverture, le 9 octobre 2017, les voitures y sont rares. Ce mardi matin, vers 11 h 30, nous en avons compté… 67 à l’étage -5, le seul ouvert actuellement pour les navetteurs.

La première des trois faiblesses du parking est levée

Diverses faiblesses expliquent ce manque d’attrait. La première vient d’être levée : l’accès direct depuis l’autoroute.

En 2017, certains, dont le député Olivier Maroy (MR), regrettaient d’ailleurs que le parking ouvre sans cet accès qui doit rendre le "parking très attrayant" et s’inquiétaient du financement des travaux.

Une autre carence est également en passe d’être supprimée : Infrabel est occupée à prolonger les quais de la gare de Louvain-la-Neuve et à améliorer l’accès au parking P+R. Montant des travaux : quelque 3,4 millions €.

Commencé le 3 mai 2021, le chantier devait se terminer le 30 novembre 2022 mais il se prolongera jusqu’en 2023.

Une fois les travaux achevés, les automobilistes pourront rejoindre les quais directement depuis le parking et ne plus faire le détour de plusieurs centaines de mètres en remontant sur la dalle pour redescendre vers les quais.

Enfin, l’arrivée du RER mais surtout de la mise à quatre voies qu’elle implique, sera le dernier frein à lever.

" Une fois qu’une section mise à quatre voies est ouverte, elle permet de scinder les flux du trafic car ce qui engendre des retards de trains, ce sont les conflits entre les trains locaux et les trains rapides ", expliquait le porte-parole d’Infrabel, Frédéric Sacré, lors d’une visite de chantier en septembre dernier.

Les navetteurs gagneront donc un temps précieux.

Peut-être pas plus de trains dans le futur

La mise à quatre voies entre Louvain-la-Neuve et Ottignies devrait se concrétiser en décembre 2023. Pour les sections entre La Hulpe et Watermael et Ottignies et La Hulpe, la mise en service des quatre voies est attendue respectivement en juin 2025 et en 2026.

Pas sûr toutefois que le nombre de liaisons entre Louvain-la-Neuve et Bruxelles augmente à l’avenir. Actuellement, il y en a trois par heure, dont une avec un changement de train à Ottignies mais dont le trajet est plus court puisque le train ne s’arrête pas dans les gares entre Ottignies et Bruxelles.

Dès lors, pour l’échevin de la Mobilité d’Ottignies-Louvain-la-Neuve, Hadelin de Beer (Écolo), l’ouverture de l’accès direct au parking depuis l’autoroute "est une excellente nouvelle qui doit en annoncer d’autres".

Pour l’échevin, avant de tenter de convaincre les automobilistes de garer leur voiture dans le parking RER, il faut attendre la fin du chantier du prolongement des quais. "Il ne faudrait pas que les gens soient déçus en voyant le détour qu’ils doivent faire pour arriver aux quais, d’autant que la durée totale du trajet, depuis le domicile jusqu’au lieu de travail, est ce qui importe le plus pour les personnes."

« Un succès pas garanti »

Mais croit-il en ce parking RER ? Certains doutent de son utilité, y compris le ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo) qui, défendant l’option d’étendre la gare des bus de Louvain-la-Neuve sur son site actuel, avait lancé à André Antoine (Les Engagés), " nous devons éviter les investissements démesurés, certainement à Louvain-la-Neuve où le P + R a toujours du mal à trouver son public ".

"On sait ce qui empêche son succès : les accès, la connexion aux quais et la mise à quatre voies permettant des liaisons fluides. Une fois tous ces obstacles levés, je pense qu’il aura beaucoup de succès, même si celui-ci n’est pas garanti, répond Hadelin de Beer. Il faudra que les navetteurs comprennent l’intérêt d’utiliser ce parking et changent leur comportement. En outre, son succès pourrait fluctuer : par exemple, lors des travaux de la gare d’Ottignies, le parking de Louvain-la-Neuve pourrait constituer une réelle alternative."

Bref, seul l’avenir nous dira si ce grand parking aura trouvé son public.