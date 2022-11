Un couple de Céroux-Mousty grugé de 61 000 euros : dix mois de prison ferme pour deux escrocs

Il s’agit de Steve D., 39 ans, et de Jonathan S., 42 ans, qui ne sont ni gérants ni administrateurs de société, mais qui se sont comportés comme tels pour entrer dans les bonnes grâces d’un couple soucieux de faire effectuer des travaux d’amélioration à son habitation.

Ils se sont présentés au nom de la société Coco Design, un concessionnaire de motos de Watermael-Boitsfort qui est totalement étrangère à ce dossier.

Ils ont établi de faux devis et en ont fait usage pour des travaux d’isolation et la pose de crépi (32 482 €), des travaux de peinture (3 876 €) ainsi que le remplacement et la pose de châssis et de portes-fenêtres, le tout entre le 16 septembre 2020 et le 23 mars 2021.

Bref, un total de 61 152 € pour lequel le couple a versé divers acomptes de 7 000 €, 10 000 €, 3 000 €, 15 000 € et 8 000 €, soit 43 000 € que les compères ont évidemment empochés.

Le parquet a ajouté deux autres préventions qui visent le travail frauduleux et l’infraction à la loi qui fixe les modalités d’accès à la profession.

L’avocat Jacques Conrard a expliqué comment ses clients, "des gens honnêtes", sont tombés dans le panneau. Les précités effectuaient des travaux dans le quartier et contact fut noué. Le duo entreprit d’installer des échafaudages puis avança divers prétextes fallacieux pour justifier la lenteur des travaux projetés.

De guerre lasse, le couple finit par déposer plainte. Incapable de mettre la main sur ces escrocs, le parquet lança un signalement à leur égard. C’est par hasard, à l’occasion d’un banal contrôle routier, qu’ils furent interceptés.

On leur signifia que le parquet les attendait. Ils ne répondirent à aucune convocation. Une peine de dix mois de prison ferme et une interdiction professionnelle de dix ans furent requises.

Le tribunal a fait droit à ces réquisitions.