Louvain-la-Neuve : piégée à 14 ans dans une relation d’emprise

Les messages qu’il envoyait étaient aussi très "trash", et il exigeait notamment qu’elle envoie des images d’elle en train de se masturber avec des objets. La jeune fille était complètement sous son emprise. Ce n’est qu’à l’occasion d’un voyage qu’il a fait au Canada qu’elle est parvenue à couper les ponts. Elle a expliqué par la suite qu’elle était comme "hypnotisée" par celui qui lui faisait subir des pratiques qui n’étaient absolument pas de son âge.

Encore aujourd’hui, elle a des "flashs" tous les jours, dort mal, se méfie des hommes et ne parvient pas à nouer une relation épanouie avec son amoureux qui essaie de la soutenir. Cela la handicape aussi dans son métier et en 2020, elle a fait une tentative de suicide. "Tout me ramène à ce qui s’est passé et c’est très compliqué", a-t-elle expliqué, il y a un mois, sur le banc des parties civiles du tribunal correctionnel.

« À ce moment-là, je ne pensais pas faire du mal »

Durant l’enquête, Julien D. a avoué les faits. Dans la salle d’audience, il nuançait, tout en précisant qu’il travaillait sur son problème avec des psychologues et se rendait à présent compte des conséquences de ses actes. "La différence d’âge ne m’a pas alerté, alors que j’aurais dû mettre un stop tout de suite, a-t-il affirmé. On parlait, les actes n’étaient pas forcés. Maintenant, avec le recul, je me rends compte que ce n’était pas normal. Mais à l’époque, je ne réalisais pas que cela pouvait faire des dégâts. J’étais vraiment malade, j’étais dans une période d’hypersexualité, j’enchaînais les partenaires… Après coup, je peux me dire qu’elle n’avait pas l’âge pour consentir, parce qu’elle était en pleine construction. Mais à ce moment-là, je ne pensais pas faire du mal."

Pas de quoi rassurer la substitute: après avoir lu les aveux du prévenu dans le dossier, elle a confessé qu’elle ne s’attendait pas à l’entendre prétendre devant le tribunal qu’une adolescente de 14 ans pouvait consentir à ce qu’il lui a fait subir en 2013.

"Il dit qu’il n’y a pas eu de violence… Il la plaque contre un mur, lui tient les bras derrière le dos, l’amène à faire des choses impensables pour une fille de son âge… Évidemment que c’est violent ! Aujourd’hui, il faut reconnaître madame comme une victime, et lui comme un violeur. Parce qu’il l’a violée, il n’y a pas d’autre mot."

« Apparente prise de conscience »

C’est ce que fait le tribunal dans son jugement, soulignant le contexte de manipulation et de domination dans lesquels ces faits graves ont été commis. Les conséquences pour la victime sont aussi prises en compte, tout comme "l’apparente prise de conscience" du prévenu aujourd’hui et l’ancienneté des faits. Le Tubizien écope d’une peine de 18 mois, assortie d’un sursis probatoire total. Pour pouvoir en bénéficier, il devra notamment continuer son suivi spécialisé pour les auteurs d’infraction à caractère sexuel.