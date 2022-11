Louvain-la-Neuve : le sport en avant au « Blocry Sports Bar »

Luc Demarteau a repris le flambeau, il est accompagné de deux amis dans cette aventure dont il est le guide. Jusqu’en juin dernier, il était président du club de basket-ball Speedy Mont-Saint-Guibert. Lui et ses associés ont tous l’expérience de l’horeca: "Nous voulons ramener du sport dans l’établissement. Nous avons installé quatre nouveaux écrans sur lesquels nous diffusons du sport en continu. Nous avons rentré des produits pour sportifs et une bière protéinée sans alcool. Nous mettons aussi l’accent sur une nourriture saine, la majeure partie est faite maison". Luc Demarteau et ses associés veulent soutenir les sportifs: "Beaucoup de sportifs ont des difficultés à financer leurs projets. Je pense notamment aux triathlètes que nous espérons pouvoir aider". Mais pas seulement: "Si quelqu’un vient avec un projet de club, on en discutera. L’idée est aussi de relancer les contacts avec les fédérations, l’UCLouvain, les kots-à-projet et la Ville avec lesquels nous entendons collaborer".

Focus sur la Coupe du monde de football

Les nouveaux gérants entendent élargir le concept de cafétéria sportive: "Nous voulons une évolution, pas une révolution. Nous avons pour vocation d’accueillir tout le monde, pas seulement les sportifs et les étudiants. Tout qui vient doit apprécier sa visite. C’est pourquoi nous avons changé l’appellation. La cafétéria devient le Blocry Sports Bar".`

Le focus sera mis dès ce dimanche sur la Coupe du monde de football: "Nous diffusons toutes les rencontres en intégralité et en direct sur nos écrans, dont un grand écran. Nous avons prévu une animation avec un DJ lors des rencontres de la Belgique. Nous demandons aux gens intéressés de s’inscrire et d’acquitter un droit d’entrée de 10 €. Il donnera droit à trois consommations, au remboursement de la caution de 0,50 € pour le gobelet. Nous verserons 2 € au CNCD 11.11.11. L’idée est d’aider les gens qui se battent pour que cela se passe mieux dans le monde".