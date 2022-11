Petit tour chiffré de ce bilan transitoire.

1. L’enseignement "Près de 150 cours sont dédiés ou traitent des objectifs de développement durable, indique l’université. Un MOOC d’introduction aux enjeux de la transition et du développement durable peut être intégré dans tous les programmes de formation." Ce cours en ligne devrait prochainement être accessible à tous, étudiants ou non.

L’UCLouvain précise qu’elle propose 10 programmes de bachelier en transition.

L’objectif de l’université est que tous les étudiants acquièrent un socle minimum de compétences pour s’informer, se former et construire un monde plus durable.

2. La recherche En 2021, 10% des thèses défendues étaient orientées développement durable contre 5,7% en 2015.

L’objectif de l’université est de favoriser et stimuler les recherches interdisciplinaires et transdisciplinaires dans le champ du développement durable et de la transition.

3. Un campus durable En 2021, le bilan carbone de l’UCLouvain était de 60 500 tonnes d’équivalent CO2, en diminution de 11% par rapport à 2017. Cette baisse est en partie due à la crise sanitaire du Covid-19, surtout au niveau du poste des déplacements. Toutefois, l’université souligne qu’elle a remboursé, en 2021, 200 000 km domicile-travail parcourus à vélo. "En 2011, ce chiffre était de 63 000 km."

Entre 2017 et 2021, l’usage de la voiture individuelle par le personnel a diminué de 10%

En outre 19% des bâtiments de plus de 40 ans ont été rénovés dont les halles universitaires ou la "Tour des serres" occupée notamment par la faculté des bioingénieurs. L’université en attend forcément une réduction conséquente de ses émissions de gaz à effet de serre.

L’université pointe encore que la quantité de déchets a diminué de 19% entre 2017 et 2021, passant de 178 kg par employé en 2017 à 145 kg par employé en 2021. Et si en 2017, 30% des déchets étaient recyclés, c’est passé à 34% en 2021.

Voici encore quelques chiffres en vrac: 38% des plats vendus dans les restaurants universitaires sont végétariens ; 80% des produits qui y sont vendus sont originaires de Belgique et 95% d’Europe.

58% des espaces verts urbains sont gérés de manière favorable à la biodiversité, contre 33% en 2017.

98% des investissements de l’UCLouvain sont responsables sur les plans environnemental, social et de gouvernance, lit-on dans le rapport.

Globalement, l’objectif de l’université est d’atteindre la neutralité carbone en 2035.