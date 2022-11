« Perfect Day », un hymne à la vie au Vilar, à Louvain-la-Neuve

La première a eu lieu ce mardi 15 novembre dans la petite salle du Théâtre Blocry, à Louvain-la-Neuve.

Marie, 64 ans, célibataire, nez, bientôt à la retraite, dans une maison de parfums. Elle est entre deux eaux, le regard porté, d’un côté, sur sa fille qui tente de construire sa vie et, de l’autre, sur sa mère atteinte d’Alzheimer. Et elle, dans tout ça ? Elle désire toujours l’amour, la passion, mais semble se l’interdire, ne se trouvant pas, plus désirable, d’autant plus que son corps avec ses rides, sa peau qui se détend, ses pattes d’oie, lui rappellent que les années passent.

Mais d’où vient cette idée qu’une femme, une fois un certain âge atteint, n’est plus désirable ? Est-ce une construction sociale s’appuyant sur la théorie de l’évolution de Darwin ? Vu la nature biologique de l’être humain, les hommes, voulant assurer leur descendance, recherchent des femmes qui puissent assouvir cette quête et donc plus jeunes… D’ailleurs, si personne ne trouve à redire face à une femme aux bras d’un homme plus âgé, l’inverse est tout autre, signe que les conceptions patriarcales sont bien ancrées dans les têtes, y compris des femmes, dont Marie.

Mais parviendra-t-elle à casser ce carcan dans lequel elle se trouve emprisonnée ? C’est l’histoire de Perfect Day.

Un texte incisif et sensible de Geneviève Damas magnifiquement porté par Hélène Theunissen

La pièce, mise en scène par Lara Ceulemans, a été écrite par Geneviève Damas ( Molly à vélo, La Solitude du Mammouth, Quand tu es revenu...) pour Hélène Theunissen. Le texte, à la fois incisif et sensible et évitant fort à propos tout sentimentalisme, est magnifiquement porté par la comédienne qui incarne Marie, cette femme de plus de 60 ans qui nous partage sa vie, ses doutes, ses espoirs.

Sur scène, elle est de temps à autre accompagnée par un cadreur, Gaspard Audouin, qui la scrute et dont les images sont retransmises directement sur un des murs du décor. Une belle manière de montrer qu’on se définit par rapport aux autres et que le regard des autres nous définit. Comme un rappel aussi qu’on fait le choix de regarder la personne elle-même ou bien l’image qui est projetée d’elle et donc passée par le filtre d’un autre...

Il nous a toutefois semblé bien superflu, au travers d’une phrase, de rappeler aux spectateurs qu’ils étaient au théâtre. De même, on regrettera le son amplifié - un micro discret est utilisé - qui nous éloigne parfois de l’intimité instaurée. Mais rien toutefois qui puisse gâcher cette très belle pièce qu’est Perfect Day.

Elle est à voir jusqu’au 3 décembre 2022 au Théâtre Blocry du Vilar, même si malheureusement pour les spectateurs, la pièce affiche quasiment complet à Louvain-la-Neuve. Perfect Day se jouera aussi du 13 au 23 décembre au Rideau, à Bruxelles.

www.levilar.be.