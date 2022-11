Une première pierre aquatique pour la nouvelle piscine de Louvain-la-Neuve

Une fois la cérémonie autour de cette première pierre aquatique finie, place était faite aux discours où l’excellente collaboration entre les trois copropriétaires a été soulignée tandis que les pouvoirs subsidiant étaient remerciés pour leur soutien financier.

L’administratrice générale de l’université, Alexia Autenne, a salué "un projet ambitieux, plus moderne, plus grand, plus accessible et profitable au plus grand nombre".

« Louvain-la-Neuve, petite capitale du sport »

Le chantier de la nouvelle piscine de Louvain-la-Neuve. ©ÉdA

La ministre des Sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Valérie Glatigny (MR), a parlé d’un "formidable projet pour le sport de haut niveau mais aussi pour le sport pour tous" avant de pointer le fait que la nouvelle piscine permettra à Louvain-la-Neuve "de rayonner comme petite capitale du sport".

Le recteur de l’UCLouvain, Vincent Blondel, a, en outre, souligné que cette piscine est "essentielle" pour l’université car elle sera notamment un outil d’enseignement pour les étudiants de la faculté de la motricité (kiné et éducation physique). Il a glissé au passage que l’UCLouvain était l’université la plus sportive en Belgique francophone.

La bourgmestre Julie Chantry (Écolo) a rappelé que le budget de cette piscine avait "malheureusement évolué à la hausse depuis la commande" à cause de l’augmentation des prix des matières premières et de l’énergie ainsi que de l’inflation. "Les subsides ne seront pas indexés et ce sont donc les trois copropriétaires qui prendront en charge la hausse conséquente des coûts. Mais malgré cette mauvaise nouvelle, on a choisi de poursuivre ce projet phare de notre mandature, un projet qui nous tient à cœur."

Budget en hausse de 5 millions €

Le chantier de la nouvelle piscine de Louvain-la-Neuve. ©ÉdA

Au dernier conseil communal, lorsqu’il a été question de la deuxième modification budgétaire 2022, l’échevin du Budget Philippe Delvaux (Écolo), a parlé d’une hausse du budget de 5 millions €. Le budget global s’élève désormais à 21,4 millions €, dont 5,148 millions de subsides régionaux, 2 millions de la Province, le solde étant couvert par les copropriétaires, soit 4,75 millions chacun.

Le bassin fera 25 mètres sur 50. Il disposera d’un mur mobile permettant de le séparer en deux pour offrir différentes configurations. En outre, une partie du fond sera amovible permettant différentes profondeurs. Des panneaux photovoltaïques, entre 800 et 900, seront installés sur le toit et couvriront une partie des besoins énergétiques.

Des poutres de 35 mètres de long et 2 mètres de haut et pesant chacune 8,5 tonnes soutiendront la toiture. "Leur manutention sera impressionnante", assure un représentant d’Artes qui s’occupe du chantier.

Inauguration espérée en septembre 2024

Le chantier de la nouvelle piscine de Louvain-la-Neuve. ©ÉdA

La nouvelle piscine, installée le long du boulevard de Lauzelle, dans la continuité du Centre sportif de Blocry, remplacera les deux bassins actuels. L’avenir du site où se trouvent ceux-ci n’est pas encore tranché.

"La nouvelle piscine ne résoudra pas tous les problèmes de mobilité dans le quartier, mais elle améliorera la situation, les bus restant sur le boulevard. En outre, l’accès au parking pour les voitures se fera depuis la Porte de l’Hocaille", a encore pointé Julie Chantry.

Et de préciser que "le gros œuvre devrait être fini pour fin février 2023. La construction du bassin ne débutera pas avant fin août 2023 et devrait durer 6 mois. L’aménagement des abords devrait commencer début 2024. Nous prévoyons une inauguration de la nouvelle piscine en septembre 2024."

Et l’administratrice générale de l’UCLouvain de donner rendez-vous dans deux ans, "avec vos tenues nautiques pour profiter des joies aquatiques".