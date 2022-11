Pas de subsides communaux en cas de bénéfices trop importants pour les événements culturels ponctuels à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Ce nouveau règlement stipule en outre que si les bénéfices de l’événement sont deux fois supérieurs au subside, ce dernier ne sera pas octroyé ou il devra être remboursé s’il a déjà été versé.

La Ville ne sait pas encore dire si cela peut concerner beaucoup d’organisations, vu que la question n’était pas posée auparavant. "Mais, a priori, si des organisateurs demandent un subside et donc un coup de pouce de la Ville, c’est qu’ils pensent ne pas faire de bénéfices, nous dit l’échevin de la Culture, Hadelin de Beer (Écolo). On n’a toutefois pas voulu interdire de subsides les organisations qui font un peu de bénéfices, car ce serait donner un mauvais signal : si vous ne gérez pas bien votre événement, pas de souci, vous serez aidés par la Ville. Ce n’est pas notre objectif."

Au conseil communal, le chef de file d’OLLN 2.0-MR (minorité), Nicolas Van der Maren a remercié l’échevin pour le travail accompli. "On se réjouit que vous réussissiez en moins d’un an à faire ce que d’autres n’ont pas réussi en une mandature complète. Ça fait très longtemps qu’on demande ce règlement et vous l’avez fait d’une belle façon, car tous les groupes ont pu participer à sa conception."