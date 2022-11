Reveal Flight à Louvain-la-Neuve : Capturer la trace invisible du vol des oiseaux

C’est la force de Reveal Flight, l’exposition présentée par UCLouvain Culture jusqu’au 22 décembre au Forum des Halles (1, place de l’Université), à Louvain-la-Neuve: elle nous sort du temps afin de nous laisser subjuguer par ces "ornithographies", comme les appelle l’artiste.

Pour saisir la trajectoire de vol des oiseaux, Xavi Bou prend plusieurs images par seconde avant de les fusionner en une seule. Le photographe "ne souhaite pas voir la position du corps de l’oiseau à chaque étape du vol. Il souhaite que la forme de l’oiseau se perde dans une forme organique continue", lit-on sur un panneau.

Des ingénieurs qui étudient le vol des oiseaux

Cette exposition permet aussi de mettre en avant le projet de recherche qui lui donne son nom. Reveal Flight regroupe une dizaine de chercheurs de l’École polytechnique de l’UCLouvain sous la direction du professeur Renaud Ronsse.

Cette équipe a développé des outils numériques pour analyser le vol des oiseaux migrateurs. "L’objectif est de comprendre les mécanismes fondamentaux derrière le vol des oiseaux, tant au niveau individuel que collectif, au travers d’outils numériques. Nous avons donc développé des modèles pour notamment comprendre comment ils interagissent avec l’air", nous explique le professeur Ronsse.

Les ingénieurs se sont surtout intéressés aux ibis à tête chauve, "des oiseaux très moches mais qui remplissaient nos cases. On voulait des oiseaux migrateurs volant en formation. On voulait aussi qu’ils battent principalement des ailes pour voler car certains oiseaux allient des phases de battement d’ailes avec des phases de planage."

L’idée était de voir si ceux qui suivent le "leader" bénéficient de la signature qu’il laisse derrière lui dans l’air, appelée la traînée. "On se rend compte que le vol en V est favorable au point de vue énergétique pour ceux qui suivent. Grâce aux tourbillons formés par les premiers oiseaux et qui, en soulevant l’air, créent un peu de portance, voler coûte moins d’énergie pour ceux qui sont derrière."

Un gain énergétique de plus ou moins 10%

De quoi aider les oiseaux migrateurs qui parcourent parfois des milliers de kilomètres pour trouver des sites d’alimentation. Rien de neuf ? Pas tout à fait. "C’était pressenti par les biologistes. Il y a un faisceau de preuves convergentes plus qu’une validation sur le terrain. Avec notre modèle numérique, qui calcule un gain énergétique pour ceux qui sont derrière de plus ou moins 10%, on amène une preuve supplémentaire pour soutenir cette hypothèse."

Et si les avions de ligne volaient en formation ?

Le projet scientifique arrive à son terme. "Des thèses de doctorat ont été menées. Il y a eu des publications, ce qui signifie que la contribution de nos recherches a été reconnue par des pairs. On peut dire que ce projet est un succès car il a permis d’augmenter les connaissances scientifiques d’un phénomène naturel, explique le professeur Ronsse qui travaille surtout dans le domaine de la robotique appliquée au niveau médical. Je porte notamment un projet de prothèse bio-inspirée." Observer le vivant et s’en inspirer pour développer des outils, c’est le cœur du métier de ce scientifique.

Et si avec l’étude autour du vol des oiseaux, on parle de recherche fondamentale, l’idée d’une application concrète n’est pas si saugrenue. "On reste des ingénieurs et l’application n’est jamais loin. Mais pas à court terme avec ce projet, l’intérêt étant de comprendre la nature, en l’occurrence le vol d’oiseaux migrateurs, en le reproduisant avec un modèle numérique. Mais en filigrane, on garde l’idée de concevoir des véhicules à ailes battantes. Le professeur Philippe Chatelain, qui fait partie du groupe de recherche, étudie aussi le gain énergétique et dès lors l’intérêt de vols en formation pour les avions de ligne via des programmes de simulation. Mais pour que cela devienne réalité, il faudrait revoir les normes de distance de sécurité entre les avions."

Dans l’exposition, on peut voir une vidéo d’une simulation numérique d’un vol d’oiseaux dans laquelle est superposée une vidéo du photographe catalan. "Pendant le confinement, on s’embêtait un peu et vu l’existence du fonds pour la recherche-création de l’université, on a cherché à se mettre en contact avec un artiste pour stimuler notre réflexion, explique le professeur Ronsse. On a cherché, notamment sur Google, et on a trouvé Xavi Bou. Nous avons un point commun: on cherche à capturer cette trace invisible du vol des oiseaux."