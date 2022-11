L’avenue Albert Ier ne se terminera pas en cul-de-sac à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Son ouverture a été approuvée lors du dernier conseil communal par la majorité (Écolo, Avenir, PS), OLLN 2.0-MR s’abstenant de même que Kayoux qui n’avait pas réuni d’assemblée citoyenne pour prendre position sur les points mis à l’ordre du jour.

L’objectif de cette nouvelle voirie, où sera aussi aménagée une zone de dépose-minute pour les navetteurs, est d’éviter que l’avenue Albert Ier se termine en cul-de-sac une fois que le passage à niveau sera supprimé.

Dans le cadre du projet de réaménagement du site de la gare d’Ottignies et vu la politique d’Infrabel visant à supprimer les passages à niveau, celui de l’avenue Albert Ier devrait en effet être fermé. Dès lors, il ne sera plus possible de rejoindre le rond-point des Droits de l’homme depuis l’avenue Albert Ier et inversement.

Le coût de la nouvelle voirie sera assumé par la SNCB et le promoteur du quartier Samaya en tant que charge d’urbanisme. "La Ville impose sa réalisation car nous pensons qu’elle sera nécessaire quand le passage à niveau sera fermé", a soutenu la bourgmestre Julie Chantry (Écolo).

« On anticipe un permis pas encore délivré »

Et si Nicolas Van der Maren (OLLN 2.0-MR) voit bien l’intérêt de cette voirie si le passage disparaît, il estime qu’on met la charrue avant les bœufs, en "anticipant un permis qui n’est pas encore délivré. C’est d’autant plus problématique qu’on ne connaît pas encore ce qui ressort de l’enquête publique sur le projet de la nouvelle gare et l’aménagement de ses abords et que nous savons que d’aucuns contestent la suppression de ce passage à niveau."

L’échevin de l’Urbanisme Benoît Jacob (Avenir) a répondu que si le ministre wallon refuse le permis, cette voirie tombera à l’eau.

Ajoutons deux éléments: la rue du Congo ne sera pas reliée à la nouvelle voirie, pour les voitures en tout cas ; et un passage sous voies destiné aux modes doux au niveau du passage à niveau est prévu pour permettre de rejoindre les éventuels aménagements futurs sur l’actuel parking des Droits de l’homme.