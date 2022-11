Étendre la gare des bus de Louvain-la-Neuve, « un choix pragmatique », selon le ministre

Des négociations entre l’OTW (l’opérateur de transport de Wallonie), l’UCLouvain et la Ville vont débuter pour affiner le projet.

Voilà qui a donné du grain à moudre au député wallon André Antoine (Les Engagés) qui a interpellé le ministre de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo), sur le sujet en commission. "Il est étonnant que la deuxième hypothèse, celle qui rapproche la gare des bus de la gare ferroviaire, du P + R (NDLR: le parking du futur RER) et de la N 4 ait été écartée."

La pique du ministre Henry envers le député Antoine

L’échevin de Beer avait avancé un manque de place.

Le ministre a souligné que l’option retenue apparaissait "comme la solution la plus appropriée pour des questions d’exploitation, de visibilité, de bonne accessibilité piétonne, de coût d’infrastructure et de disponibilité de terrains. Le coût de couverture des voies de chemin de fer a en effet été jugé démesuré. En termes d’infrastructure en transport en commun, nous ne sommes plus à des réalisations de prestige dont nous avons tous des exemples en tête et au contraire, nous devons éviter les investissements démesurés, certainement à Louvain-la-Neuve où le P + R a toujours du mal à trouver son public. Ici, c’est un choix pragmatique."

Le député qui, lorsqu’il fut ministre de la Mobilité, fut un des artisans du P + R, n’a pas laissé passer cette pique ministérielle: "Ce parking n’aura de succès, et vous le savez comme moi, que lorsqu’il y aura le RER et lorsque les travaux de basculement de l’E 411 permettront aux véhicules d’y entrer directement."

Le député perwézien est aussi resté sur sa faim au sujet de l’explication donnée, regrettant une nouvelle fois qu’étendre la gare des bus sur une partie des parkings Leclercq entraîne la suppression de places de stationnement et donc "complique encore la vie des usagers sur le site universitaire".