Perfect Day au Vilar à Louvain-la-Neuve : « Après 60 ans, la vie affective des femmes ne doit pas être un désert »

Hélène Theunissen, comment se fait-il que Geneviève Damas ait écrit une pièce sur mesure pour vous ?

On se connaît depuis de nombreuses années. J’ai suivi son parcours et après avoir vu La Solitude du mammouth, je suis allée la trouver. On a bavardé et au fil de la discussion, l’idée de collaborer a émergé. Deux ans après cette conversation, suite à des événements personnels qui m’ont touchée, j’ai appelé Geneviève pour lui dire que si elle voulait écrire quelque chose pour moi, c’était le bon moment.

« Perfect Day » explore le rapport au désir d’une femme après 60 ans. Comment ce thème est-il arrivé ?

D’un processus d’échanges. Geneviève m’a fait faire des petits exercices d’écriture, elle m’a fait remplir des questionnaires, elle m’a fait lire des bouts de texte et puis, au fil des échanges, la pièce s’est construite. Geneviève m’a ensuite livré le texte final qui s’appuie sur des thématiques qui me sont très importantes. En tout cas, j’avais envie qu’on parle de la soixantaine chez la femme.

Pourquoi ?

Parce que pour beaucoup de femmes, c’est un tournant dans la vie où on peut avoir l’impression de marcher sur du sable mouvant. Il y a beaucoup d’incertitudes et de peurs. Nos parents nous quittent ou vont nous quitter et nos enfants quittent ou ont quitté le nid familial. L’âge de la retraite arrive ou est arrivé. On entre dans le dernier quart de notre vie et on ne sait pas de quoi sera constitué l’avenir. J’avais envie qu’on parle de ça, du vieillissement.

Du vieillissement, du désir et de la vie affective des femmes de cet âge-là.

On se voit vieillir: le corps se transforme et il y a cette idée, imposée par les diktats de la société, que quand on vieillit, on perd de sa beauté et de son capital séduction, surtout en ce qui concerne les femmes. La société patriarcale nous inflige ce culte de la jeunesse, cette obsession de la beauté et de la perfection à longueur de temps au travers de la publicité, des films, séries, etc. Si bien qu’on finit tous, hommes et femmes, par l’incorporer mais les premières victimes, ce sont les femmes.

Quel rôle la société assigne-t-elle aux femmes plus âgées ?

À partir d’un certain âge, elles sont reléguées à être mères et grands-mères mais non plus des objets de séduction. Beaucoup de femmes ayant dépassé un certain âge sont encore dynamiques et actives, elles ont soif de vivre et pourtant leur vie affective ressemble à un désert total car la société les met au rancart et leur renvoie cette image qu’elles n’ont plus d’avenir dans les matières du désir et de l’amour.

A contrario, ce n’est pas le cas pour les hommes du même âge.

Les hommes qui sont seuls à cet âge-là auront beaucoup moins de difficultés à retrouver quelqu’un. En outre, s’ils rencontrent une personne plus jeune, cela ne posera aucun problème, personne n’y trouvera rien à redire, ça paraît normal. Par contre, si une femme tombe amoureuse d’un homme plus jeune, c’est toute autre chose. Regardez le couple formé par le président français Emmanuel Macron: quand il a été élu, j’ai été très heurtée par les commentaires faits sur l’âge de son épouse plus âgée que lui.

Et je ne supporte pas le terme très péjoratif de cougar utilisé pour qualifier des femmes plus âgées s’envoyant en l’air avec des petits jeunes. Il n’existe pas d’équivalent masculin. On stigmatise ce comportement chez les femmes, pas chez les hommes…

La pièce porte un combat féministe. Mais comment faire évoluer le regard de la société ?

En venant voir un spectacle comme Perfect Day, une comédie où l’on retrouve l’écriture propre à Geneviève Damas, c’est-à-dire concrète, cash et caustique. Nous devons parler de ce sujet encore trop tabou et casser cette idée que l’amour et le désir sont attachés à l’apparence. Il faut abattre les murs que les femmes construisent parfois elles-mêmes tellement elles sont conditionnées par l’image que la société leur renvoie d’elles. Une image qui les déprime et qui fait qu’elles ne s’autorisent pas ou plus à l’amour une fois un certain âge atteint. Mais qu’on ne s’y trompe pas: la pièce, où les hommes se retrouveront aussi, porte un message optimiste et invite à bouger les lignes car le désir ne s’estompe pas avec l’âge.