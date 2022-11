Depuis 2007, à l’initiative d’Annie Galban, échevine des Associations patriotiques, et de Jean-Luc Lengelé, alors président du groupement provincial de la Fédération nationale des combattants (FNC), c’est dans cette commune que cette cérémonie provinciale est organisée, en présence notamment de représentants de nombreuses communes du Brabant wallon.

Ainsi, samedi, treize communes et villages du BW – Chastre, Chaumont-Gistoux, Genval, Grez-Doiceau, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Orp-Jauche, Ottignies-LLN, Rebecq, Saintes, Tubize, Walhain, Wavre – ainsi que Plombières étaient représentés. Étaient présents également Valmy Féaux (représentant le gouverneur), le commandant Daniel Lebrun (commandement militaire de la Province), les autorités communales emmenées par la bourgmestre, Julie Chantry, et des représentants de la Force navale.

La cérémonie a été précédée d’un concert commenté proposé par le cercle d’histoire local en collaboration avec la Philharmonie Concordia. Annie Deconninck et Benoît Misson ont ainsi repris et commenté le récit musical illustré 1944 et la Libération.

« Raviver la flamme inlassablement »

Les associations patriotiques sont parties en cortège de l’hôtel de ville pour se rendre place de l’Église, à Mousty, où s’est déroulée la cérémonie, dirigée par Christian Bultot, vice-président provincial de la FNC et président du groupement régional du Brabant wallon Est. La flamme du souvenir y a été amenée par Jean-Luc Lengelé, vice-président national du mouvement Dynastique, accompagné par le cornemuseur Jérôme Chalon: "Cette flamme, nous devons continuer à la raviver inlassablement, a lancé Annie Galban. Je n’aurais jamais imaginé dire un jour, lors de cette cérémonie, que l’Europe serait encore en guerre, à 2 250 km de chez nous. Des atrocités sont commises et des gens ont dû fuir leur pays. Je souligne l’élan de solidarité de nos citoyens, des membres d’associations, qui ont accueilli des réfugiés".

Christian Bultot a rappelé le traumatisme des populations suite aux deux guerres mondiales: "Après une guerre, il faut reconstruire les infrastructures, le système économique. Ce sera encore le cas après le moment particulier que l’on vit non loin de nos frontières. Commémorer l’armistice, c’est donc accomplir un devoir essentiel".

Les représentants des communes ont pu allumer un flambeau pour continuer à faire briller la flamme dans leurs communes respectives.