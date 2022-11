Le premier incident s’est produit le 27 octobre 2018 en plein cœur de Bruxelles. Le prévenu s’en est expliqué de la manière suivante: "Je me trouvais à un feu rouge à quatre voies de circulation. À mes côtés, une Jaguar dont le conducteur a fait un doigt d’honneur à ma copine. On a échangé quelques insultes, on a démarré, puis je l’ai coincé afin d’avoir une explication à propos de ce geste. Je suis sorti de la voiture. Le conducteur est parti en heurtant mon avant-bras".

Second incident, le 15 juillet 2019, sur l’E411 à hauteur de Louvain-la-Neuve: "Je roule relax vers le Luxembourg lorsqu’un automobiliste vient à ma hauteur un peu trop près de moi. Je lui fais signe de me doubler. Au lieu de cela, il sort son GSM et fait une vidéo. J’ai fait en sorte de me mettre devant lui et de l’amener à s’arrêter sur la bande d’arrêt d’urgence. Il n’a pas voulu sortir de son habitable et il a démarré en trombe".

Me Amaury Michaux, défenseur du second automobiliste "malmené" par le prévenu: "Cet homme est un réel danger public. Il se croit investi d’une mission. Mon client est à ce point traumatisé qu’il a refusé de venir à l’audience".

Le parquet a parlé d’un justicier de la route et souligné que "les deux automobilistes impliqués dans ces incidents ne se connaissent pas et ils ont donné la même version".

Une peine de travail de cent heures fut requise avec amende de 800 €. Le tribunal y a fait droit.