Louvain-la-Neuve: «La Maison du Cormoran fêtera-t-elle ses 31 ans? Rien n’est moins sûr»

Claude Lebrun met l’accent sur les difficultés de plusieurs commerces néolouvanistes: "Certains ont fermé, d’autres sont à remettre ou en passe de mettre la clé sous le paillasson. Les citoyens ont leur mot à dire en soutenant leurs magasins de proximité plutôt que de commander dans des chaînes commerciales ou plateformes internet."

Il est inquiet pour son commerce: "Nous faisons de notre mieux mais notre bailleur, l’Inesu, la branche immobilière de l’UCLouvain, reste sourd à nos demandes d’aide. Au contraire, nos loyers ont été augmentés. Nous demandons qu’ils soient équilibrés par rapport à la situation. J’emploie quatre personnes. Je serais tellement triste de devoir fermer et les mettre au chômage."

« Des loyers inférieurs à ceux du marché »

Nicolas Cordier, directeur de l’Inesu-Immo, comprend les difficultés: "Certains commerces ont davantage de difficultés que d’autres, avec l’augmentation des coûts de l’énergie après la crise Covid. Il ne faut toutefois pas généraliser. L’Inesu et l’UCLouvain pratiquent des loyers inférieurs à ceux du marché. De nombreux commerçants bénéficient en plus d’un prix avantageux pour le chauffage grâce au réseau de chauffage urbain ; certains n’ont pas été impactés en 2022 par la hausse des coûts de l’électricité. Une aide ponctuelle a été accordée à la Maison du Cormoran. En neuf mois, deux commerces ont fermé. Nous gérons 104 surfaces commerciales à Woluwe et Louvain-la-Neuve, trois d’entre elles sont libres actuellement. Louvain-la-Neuve est la ville où le taux de vacance des locations commerciales est le plus bas de Wallonie. À l’Inesu, nous avons aussi des coûts en hausse, de personnel, d’énergie, de travaux."

La Dalle 1348 : soutenir et dynamiser

L’association des commerçants La Dalle s’est renouvelée pour devenir "La Dalle 1348". Elle représente potentiellement 180 commerçants indépendants, sur l’ensemble de Louvain-la-Neuve et plus seulement les commerces situés sur la dalle: "Nous travaillons pour soutenir les commerçants derrière lesquels il y a des projets humains, et pour dynamiser le commerce via des contacts avec les bailleurs, la Ville, la Gestion du centre ville, indique Gauthier Darras, président de" La Dalle 1348 ". Nous sommes en phase de diagnostic. Nous constatons nous aussi que plusieurs commerces ont fermé, que d’autres sont en difficulté. Nous sommes interpellés par cette situation. Si Louvain-la-Neuve perdait son réseau de commerces, cela casserait la dynamique et l’attractivité de la ville…"