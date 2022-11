Duke était de retour pour un soir

Bien habitué à vibrer avec ses camarades de jazz – Bart Borremans au saxophone, Chris Mentens à la contrebasse et Nico Manssens à la batterie –, "The Pappi" a ajouté un peu de sel sur scène en invitant une créature à la voix de velours, la chanteuse Gala James. Cette dernière est également connue pour ses prestations, notamment, dans des spectacles de gospel. Une voix et une remarquable présence sur scène, Gala James a trouvé le ton juste et y est allée crescendo pour prendre sa place au fil des morceaux.

Ensemble, les cinq ont rendu un swinguant hommage à la légende du jazz avec ce "Tribute to Duke Ellington" dont le programme allait de grands standards du jazz à des morceaux plus confidentiels, revisitant des partitions très sensuelles, mais aussi des morceaux au rythme très swingué. On a même eu droit à l’une ou l’autre composition personnelle de Jean-Luc Pappi.

On espère que l’ensemble n’en restera pas là et qu’il écumera les salles de concert, après cette première présentation très réussie au Biéreau.