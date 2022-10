« Vous êtes mignons de parler de choses hors SOL », a lancé la bourgmestre d'Ottignies-Louvain-la-Neuve à deux élus OLLN 2.0-MR

Depuis lors, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve s’est lancée dans la création du schéma d’orientation local pour l’extension Nord-Est du centre urbain de Louvain-la-Neuve. Le processus continue et au dernier conseil communal, le projet de SOL a été approuvé par la majorité (Écolo, Avenir, PS), la minorité (OLLN 2.0-MR et Kayoux) s’abstenant.

Dès lors, du 15 novembre au 22 décembre, il fera l’objet d’une enquête publique. Une réunion d’information se tiendra le 28 novembre.

Le SOL ne dit pas précisément ce qui va être construit, mais il donne la vision de la Ville pour cet endroit. En bref, créer un quartier de ville vivant et favorisant la mixité des fonctions (commerce, service, logement).

Rien de bien neuf. La bourgmestre, Julie Chantry (Écolo), a reconnu que par rapport à l’avant-projet de SOL, il n’y avait pas eu de modifications majeures mais une série de précisions pour que les objectifs soient le plus clairement énoncés. C’est ce qui compte dans cet outil urbanistique.

Parmi les questions de la minorité, celles sur la couverture des quais de la gare et sur l’allongement de la dalle que certains habitants ne voient pas d’un bon œil.

« Intenable » de ne pas prolonger la dalle

En ce qui concerne la couverture, en tout ou partiellement, ou non des quais de la gare, tout est possible. "Mais s’ils sont couverts, il faudra faire attention à la qualité des quais et maintenir l’arrivée de la lumière naturelle vers eux. On fait donc appel à la créativité des développeurs", a dit la bourgmestre.

En ce qui concerne la dalle, "il nous semble intenable" de ne pas la prolonger au risque d’avoir des "trous très profonds cassant la dynamique des quartiers potentiels" et de ne pas respecter le projet initial des concepteurs de la ville.

La bourgmestre y est aussi allée de sa petite pique envers Nicolas Van der Maren et Bénédicte Kaisin, tous deux OLLN 2.0-MR. "Vous êtes mignons de parler de choses qui sont hors champ du SOL et vous le savez. Mais ça vous permet de marquer certaines de vos préoccupations, c’est le jeu politique. Mais nous aussi, on aimerait bien que les jeunes puissent avoir des logements au sein de notre commune. Et nous aussi, on aimerait bien une halle pour les commerçants, mais ce n’est pas au travers du SOL que cela va se réaliser."

« Je préfère être mignon que méprisant »

Réponse du chef de file d’OLLN 2.0-MR: "Je préfère être mignon que méprisant. Et j’accueille donc positivement votre positionnement tant sur la halle que sur les logements pour les jeunes que vous envisagez aussi pour cette zone."

Il a en outre regretté la lenteur du processus. "Il n’y a pas de délai pour réaliser un SOL, a répliqué la bourgmestre. Nous sommes les premiers en Wallonie à s’être lancés dans la réalisation d’un SOL et fixer des objectifs est un travail difficile. On le constate et tous ceux qui ont lancé un SOL aussi."

L’adoption définitive du SOL par le conseil communal est attendue pour mi-2023 avant approbation ou non par le gouvernement wallon. Il reste du chemin à parcourir pour son entrée en vigueur.