Valérie Depauw, nouvelle conseillère Kayoux

"Il faut que je vous quitte un peu plus tôt que prévu et je vous avoue que j’en suis fort triste, a témoigné Stéphane Vanden Eede. Triste parce que c’est une chance, même pendant 18 mois, que d’approcher d’un peu plus près la réalité de notre commune tout en échappant à la charge mentale de ceux et celles qui sont dans la majorité. Et même si on ne partage pas la même manière d’être et de faire, vous méritez tout notre respect et notre admiration pour la tâche que vous assumez 7 jours sur 7."