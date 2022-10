La taxe déchets reste inchangée et le prix du sac-poubelle passe à 1,5 € à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Le prix du sac pour les déchets organiques restera le même : 0,3 € le sac de 30 litres.

La taxe forfaitaire sur la collecte et le traitement des déchets ménagers reste aussi inchangée : 50 € pour un ménage d’une personne, 50 € par personne supplémentaire avec un plafond par ménage de 115 €. Nouveauté par contre : cette taxe inclut la distribution gratuite d’un rouleau de 10 sacs organiques pour les ménages de 1 et 2 personnes, et de deux rouleaux pour les autres ménages.

Tout cela a été décidé lors du dernier conseil à l’unanimité, moins l’abstention de Kayoux qui n’avait pas organisé d’assemblée pour prendre position.

L’échevin du Budget, Philippe Delvaux (Écolo), a, comme à son habitude, expliquer de manière claire et détaillée le comment du pourquoi.

PMC élargi, bon pour l’environnement, moins pour les recettes de la Ville

Depuis 2008, un décret wallon impose aux Communes de répercuter le coût de la gestion des déchets sur les citoyens dans une fourchette comprise entre 95 à 110%. Grosso modo, le coût-vérité, c’est 25% la collecte, 25% le traitement et 50% les recyparcs. Il ne concerne toutefois pas les PMC (sac bleu), les cartons et la collecte des déchets verts.

Les Communes utilisent conjointement deux outils pour répercuter ce coût : la taxe forfaitaire annuelle et la vente des sacs-poubelle.

Vu l’indexation notamment et la hausse des prix de l’énergie, les coûts de collecte et de traitement des déchets grimpent. Dans le même temps, les recettes au niveau de la vente des sacs diminuent. "Depuis le 1er juillet 2021, on peut mettre plus de types de déchet dans le sac bleu. C’est une bonne chose pour l’environnement car ce sont des déchets qui seront recyclés et non envoyés à l’incinérateur. Par contre, cela a pour conséquence une vente moindre de sacs jaunes et donc moins de recettes. Au premier semestre 2022, le volume en kilos de déchets tout venant récolté a diminué de 13% dans notre commune. C’est plus que l’effet prévu", a dit l’échevin.

Poubelle à puces ? Scénario non retenu

Vu que le marché des collectes doit être renouvelé à partir du 1er janvier 2023, la Ville a étudié différents scénarios : le passage aux poubelles à puces, la collecte toutes les 2 semaines du sac jaune et toutes les semaines du sac organique ou la collecte toutes les semaines des deux fractions.

Un appel d’offres a été lancé et les réponses ont aussi été comparées à ce que propose l’inBW.

"Au final, c’est le marché de la Ville pour une collecte toutes les semaines en 2023 qui coûte le moins cher."

En outre, pour limiter les coûts, le sac jaune deviendra blanc. "Produire un sac blanc coûte 10% moins cher que pour un jaune."

« Engagement non tenu de la majorité »

En ne touchant pas à la taxe forfaitaire, mais en augmentant le prix des sacs, "le risque financier est supporté par le budget communal car si on vend moins sacs, certes, c’est bon pour l’écologie, mais cela signifie moins de recettes", a indiqué l’échevin qui a précisé que le collège a opté pour un taux de couverture entre les dépenses et les recettes de 100%.

Un taux qui a fait tiquer Cédric Jacquet (OLLN 2.0-MR, minorité), son groupe s’abstenant lors du vote sur ce taux de couverture (tout comme Kayoux, pour la raison expliquée en début d’article) : "Dans votre nouvel accord de majorité (NDLR : suite à la crise politique du début d’année) , un des points était de ne réclamer que 95% du coût de gestion des déchets. Engagement non tenu."

Réponse de l’échevin ; "Si le tri est meilleur encore que ce que nous prévoyons, alors le taux de couverture sera plus bas." Sans compter que le coût de gestion pourrait augmenter plus qu’estimé en 2023.

Le conseiller aurait aussi voulu que le principe du pollueur-payeur soit mieux appliqué en diminuant la taxe forfaitaire et en augmentant davantage le prix des sacs.

"Dans les années qui viennent, j’aimerais que la partie variable soit plus importante, a souligné l’échevin. Mais on ne peut pas tout changer d’un coup et il faut sensibiliser d’abord à un meilleur tri. En outre, il y a beaucoup d’incertitudes car le décret coût-vérité finira bien par être revu. Sans compter que dans la taxe forfaitaire, le coût des recyparcs est incompressible. Même si on a interpellé l’inBW sur le sujet."

Une idée sur la table serait qu’un nombre de passages au recyparc soit compris dans la taxe, et qu’au-delà, ce serait payant.

"On est donc dans ce cheminement de mieux appliquer le principe du pollueur-payeur", a conclu l’échevin.