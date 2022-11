Restos : on a testé « Les Tilleuls », à Céroux (Ottignies) et on y retournera

Riche de ses amis

Aux commandes: Marc et Stéphanie, les parents, leur fille Margaux et leur gendre Sébastien. Marc Volkaerts a cédé à son fils Martin les clés de L’Amandier, sa table prestigieuse de Genval. Père et grand-père heureux de toujours travailler en famille, il met aujourd’hui toute son expérience et tout son enthousiasme dans une cuisine de bistrot bien pensée. Son épouse Stéphanie a signé l’aménagement et la décoration des lieux. Sur le mur, elle proclame avec Goldman et Calogero qu’on est riche que de ses amis, en omettant volontairement le premier terme de la négation, reproduisant ainsi l’erreur de syntaxe voulue ou pas par les auteurs. Margaux s’était d’abord égarée un peu dans des études de kiné avant de se souvenir qu’elle avait grandi dans des casseroles réputées et de bifurquer vers l’école hôtelière de Namur. Son mari, Sébastien Ciuro, a lui aussi poussé dans une cuisine, celle du Chavignol, à Ottignies, et même plutôt dans une cave. Il sait où trouver le bon conseil dans son métier de sommelier, son père Carmelo se consacrant aujourd’hui uniquement à l’importation et au commerce de vins italiens. Margaux et Sébastien, qui sont les parents d’une petite Giulia, ont en outre ouvert une épicerie de village judicieusement baptisée Epicéroux, sur un coin de la place.

Aile de raie et râble de lièvre

Marie et Simon sont installés à une table haute, devant le bar, sous une lampe-plafonnier en bois de tilleul créée tout exprès par un artisan. Ils commencent par un tartare de saumon et mangue et des Saint-Jacques au beurre blanc, butternut et noisettes. Elle hésite longuement sur le ris de veau et volaille à la manière d’un vol-au-vent. Elle opte finalement pour l’effilochée d’aile de raie, avec du chou et une sauce parfumée au safran. Il choisit le râble de lièvre, avec une poivrade, une mousseline de céleri et une poire naschi. Au dessert: un merveilleux aux fruits rouges et un blanc-manger à l’abricot et au citron vert. Tout cela avec de l’Italie dans les verres, évidemment.

Marie et Simon ont aimé l’assiette, le lieu et l’ambiance. Ils se promettent de revenir aux beaux jours, pour déjeuner en terrasse en regardant décoller les montgolfières. En sortant, Marie sourit à Giulia qui vient d’arriver dans les bras de son papa.