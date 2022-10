Louvain-la-Neuve : un label pour 24 miels d’ici et d’ailleurs

Le Centre apicole de recherche et d’information (CARI), l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité – Wallonie (Apaq-W) et Promiel, association d’apiculteurs régionaux prônant un miel de qualité, ont remis les diplômes de la 24 édition du concours "Des miels d’ici et d’ailleurs" ce vendredi à la Ferme du Biéreau.