Sans surprise, le titre du plus beau vélo folklo des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve s’est une nouvelle fois joué entre le Kot Méca et le Kot-à-Jeux. Et à ce petit jeu, c’est le camion blanc "C’est pas sorcier" du KAJ qui a devancé les mécanos et leur Ford Model T inspirée des Peaky Blinders, série Netflix. Le KAJ repart aussi avec le plébiscite des enfants. La régionale Carolo, avec son vélo représentant le stade de foot du Pays de Charleroi, complète le podium de cette 43e édition du plus grand événement sportivo-folklorique étudiant du pays.

Ces résultats sont tombés à 12 h 55, ce jeudi 27 octobre, soit quelques minutes avant le double tour d’horloge de la course.

Juste après 13 h, les résultats pour les deux autres catégories sont tombés. L’équipe IMMC2 roule pour Debra a gagné la catégorie humanitaire avec 152 tours au compteur devant les Galactic et Sawa. L’équipe Fahrbar a, elle, remporté la course avec plus de 200 tours, d’après le speaker du CSE Animations, le kot-à-projet de l’UCLouvain qui organise l’événement. Les Wolves, l’équipe sportive de l’université et les Cyclopodes finissent deuxième et troisième de la course.

Peu avant la remise des prix, les étudiants étaient invités à guindailler une dernière fois sur la Grand-Place en compagnie du DJ suédois Basshunter. Et ils ont une nouvelle fois répondu présent, la place étant bien pleine pour conclure ces 24 Heures vélo. La météo a bien aidé, certains fêtards étant même en t-shirt...

De la Corona et des rots

Et si l’artiste de 37 ans, connu pour remixer des titres populaires, a tenté de mettre l’ambiance, on a bien senti qu’il avait du mal à tenir sur la longueur d’un concert qui a duré 45 minutes. Les étudiants ont sauté à quelques reprises, mais globalement, ce ne fut pas la folie de Cascada en 2017.

Le DJ n’aura toutefois pas tremblé au moment d’afonner sa bière, tradition oblige, accompagnés par les étudiants. Il faut dire que l’homme enchaînait les Coronas et qu’on a eu droit à quelques rots "biéreux" bien sonores !

Dans la foule, mais plutôt sur les hauteurs de la place, on a aussi aperçu des enfants et leurs parents ainsi que des personnes plus âgées.

Bilan très positif pour le retour des 24 Heures vélo

Une fête pour tous, objectif atteint pour le CSE Animations qui tire un bilan "très positif" de cette édition, après deux années sans 24 Heures vélo pour cause de Covid.

"Le retour qu’on a est incroyable, témoigne Augustin Van Innis, le président du CSE Animations, à peine descendu de la scène. Nous avons eu plus de personnes que les dernières éditions. Toutes les places étaient pleines, nous avons même dû en fermer certaines temporairement vu le monde qui y était, notamment le parking Leclercq. Nous estimons qu’au total 50 000 personnes étaient présentes, mais une analyse plus fine sera effectuée lors du débriefing de l’événement. Heureusement que nous avons pu relocaliser des festivités dans le haut de la ville, ce qui nous a permis d’accueillir plus de monde sans problème. Et comme nous l’espérions, un public familial est venu le mercredi après-midi. Le village des enfants et celui des ados ont super bien fonctionné. Les habitants étaient ravis aussi. Nous avons brassé tous les publics de Louvain-la-Neuve y compris au niveau de la course, où tout le monde s’y est mis, jeunes et moins jeunes, étudiants, professeurs..."

À partir de 23 h, les mineurs d’âge devaient quitter le site universitaire. Vu que cette année, l’événement se tenait en plein congé scolaire, une attention particulière, notamment au niveau de la communication, a été portée sur ce sujet-là. "Là aussi, pas de souci. Seuls deux mineurs ont dû être priés de rentrer chez eux. Au niveau de la police, il y a eu 16 arrestations administratives et aucune au niveau judiciaire. Le poste médical avancé a vu 126 admissions, principalement de la bobologie et des intoxications à l’alcool. Mais aucun cas grave. Les pompiers n’ont pas eu d’intervention, si ce n’est pour un ascenseur bloqué. L’aire de repos a accueilli 27 personnes sur 120 lits disponibles, c’est moins que les autres années."

Le président du CSE Animations pointe encore la présence des 80 stadiers du plan Sacha, le plan de lutte contre le harcèlement et les agressions sexistes et sexuelles en milieu festif. "Ils ont effectué un impressionnant travail de sensibilisation, mais il n’y a eu aucun incident à ce niveau-là."

« Une ambiance bon enfant »

Globalement, les chiffres d’interventions sont les mêmes que les précédentes éditions, alors que plus de monde était présent, se réjouit l’organisateur. "L’ambiance de ces 24 Heures vélo était bon enfant. Et d’après les contacts que j’ai eus avec la police et le gardiennage, ils étaient ravis de son déroulement. Le dispositif a fait ses preuves. Un point important de cette édition, préparée plus à l’avance que d’habitude car au sein de l’équipe personne n’avait encore organisé de 24 Heures vélo, c’est que les contacts ont été plus nombreux et faciles avec la police, les services de secours, la Ville, l’UCLouvain, etc. On a senti qu’on était soutenu et cela a permis que tout se passe bien", conclut Augustin Van Innis.

Les plus beaux vélos folklos

Le Kot-à-Jeux et son camion "C’est pas sorcier" remporte le titre du plus beau vélo folklo.

Le Kot Méca repart deuxième avec sa Ford Model T façon Peaky Blinders.

Le stade de foot du Pays de Charleroi a séduit le public. La régionale Carolo ferme le podium.