La dalle de Louvain-la-Neuve restera éclairé la nuit

Suite à un courrier d’Ores, le gestionnaire du réseau d’électricité, envoyé aux 27 Communes de la province au sujet de l’extinction de l’éclairage public dans le cadre de la hausse des prix de l’énergie, la Ville a répondu favorablement à cette mesure, à l’exception du centre de Louvain-la-Neuve.

La police a été concertée et a rendu un avis favorable, a précisé l’échevin de l’Énergie, Abdel Ben El Mostapha (PS).

Et la bourgmestre, Julie Chantry (Écolo), d’expliquer le pourquoi de cette exception. En soirée ou la nuit, les voitures roulent avec les phares allumés. "La réalité est différente sur un piétonnier. Il y a potentiellement un risque de chute, de se retrouver face à un muret, à des marches, etc. Il y a aussi un sentiment d’insécurité plus grand, même si je ne dis pas que le risque d’agression est plus grand. C’est pourquoi, on estime nécessaire de maintenir l’éclairage public sur la dalle."

La mesure pourrait être prolongée jusqu’au 30 avril 2023.