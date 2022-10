Team prévention, les anges gardiens des 24 Heures vélo

Que ce soit dans la course ou les activités festives et culturelles organisées en marge, les 24 Heures brassent large et rassemblent même toutes les catégories d’âge. Villages dédiés aux enfants et adolescents, Fête des voisins… Le mercredi après-midi, les 24 H ressemblent à tant d’autres événements festifs. C’est surtout durant la nuit que les choses se corsent. Alors que les vélos enchaînent les tours, les tournées s’enchaînent au bar. Avec tous les problèmes que peuvent provoquer les personnes trop alcoolisées.

Alterner bière et eau

De fait, il y a plusieurs manières de vivre les 24 Heures, et la meilleure, c’est probablement de rester raisonnable. Et comment ? "En buvant de l’eau de temps en temps et en étant bienveillant avec ses amis qui pourraient se retrouver en difficulté à la suite d’une consommation excessive d’alcool", répond Anne-Sophie Poncelet, chargée de projet à l’ASBL Univers Santé.

Cette association coordonne le dispositif de prévention lors des 24 Heures. Et dans ce dispositif, on trouve une grosse soixantaine d’étudiants qui ont décidé de se transformer en "anges gardiens", leur manière à eux de vivre les 24 Heures.

À côté des participants à la course, à côté de tous les étudiants qui travaillent à la bonne organisation de l’événement, à côté des étudiants jobistes occupés dans les différents événements, à côté des étudiants juste venus pour la fête, il y a donc ceux de la Team prévention. Avec leur veste jaune et leur talkie-walkie, ils sillonnent les rues de la ville pour guider, informer et distribuer de l’eau gratuite. Ils gèrent aussi l’aire de repos où 120 lits ont été aménagés…

« Le message passe mieux d’étudiants à étudiants »

"Cette année, ils sont 67 et ont reçu une formation de deux jours, poursuit Anne-Sophie Poncelet. Ils sont nos yeux et nos oreilles. Leur présence donne un ton assez chouette à la fête et, en plus, le message passe toujours mieux d’étudiants à étudiants."

Et le message n’est pas d’interdire la consommation de boissons alcoolisées, mais "pour profiter des 24 Heures jusqu’au bout, il faut alterner bières – seules boissons alcoolisées admises sur le site – et eau. En gros, deux verres de bières puis un verre d’eau."

Pour cela, l’eau est gratuite dans tous les bars et des tentes "Inf’eau" sont réparties dans la ville afin de distribuer gratuitement de l’eau et de sensibiliser les participants à la consommation excessive d’alcool.

Des étudiants, équipés de "CamelBak" remplis d’eau, parcourent aussi la ville durant toute la nuit.

"L’aire de repos nous permet d’accueillir les étudiants qui n’en peuvent plus, ajoute Anne-Sophie Poncelet. Ils pourront s’y reposer un peu avant de reprendre le volant ou la fête."

Enfin, Univers Santé coordonne aussi la mise en place du plan Sacha (Safe attitude contre le harcèlement et les agressions en festivals) avec une équipe de prise en charge composée de professionnels de santé (psychologue, sexologue, infirmier, bénévoles SISU…) afin d’agir rapidement et de manière globale sur les situations dites Sacha.

"Encore une fois, les étudiants de la Team prévention sont des relais qui vont permettre d’informer les victimes."

Pas que du répressif

Ces dispositifs, qui sont renforcés d’année en année, portent leurs fruits: "Depuis des années, on constate une nette diminution dans les chiffres de la Croix-Rouge. En plus, il est important d’avoir ce dispositif préventif à côté du dispositif répressif. C’est un tout gros boulot et on se rend compte que petit à petit, les étudiants s’autorisent à boire de l’eau. Notre crainte, c’est de vivre un gros incident. On sait que la fête sera là, que l’alcool sera là. Notre mission, c’est de réduire les risques."

Et pas seulement lors des 24 Heures. Au travers de la campagne Guindaille 2.0, l’association promeut les bons réflexes en milieu festif, notamment par rapport à la consommation d’alcool, et "nous pouvons dire qu’il y a une prise de conscience dans le milieu étudiant".

Les 24 Heures vélo démarrent ce mercredi 26 octobre à 13 h. Vous pouvez en retrouver tout le programme sur www.24heureslln.be et sur l’application UCLouvain.