Ottignies-Louvain-la-Neuve : quand la réalité virtuelle s’invite au Centre nerveux

L’une des animations était la réalité virtuelle. Un casque devant les yeux pouvait vous plonger dans un tout autre environnement. Avec le logiciel Oculus, on se retrouve dans un parc d’attractions, sur des buildings à s’accrocher aux façades comme Spider-Man ou encore dans le Jurassic Park au milieu des dinosaures: "C’est génial. Lorsque l’on a essayé, on a juste envie de recommencer et d’acquérir un casque de réalité virtuelle", lance Harold Henrottin, animateur à la MJ.

Quatre personnes ont participé à l’atelier de codage: "J’ai appris un peu comment cela fonctionne. C’était une initiation, pas une formation. Il faut acquérir la logique à respecter", lance Wael, de Louvain-la-Neuve. Il s’agissait d’essayer de faire avancer un robot en… évitant les obstacles: "Nous utilisons des robots didactiques, pas des robots d’application, souligne Félicien Magos, formateur à l’EPN. Ces robots didactiques ont été développés au départ pour des écoles de Genève. Ce matériel nous a été fourni par l’Open Hub de Louvain-la-Neuve. On fait comprendre les fonctionnalités. La programmation est une réaction à des conditions."