Le précité était concerné par deux dossiers initiés l’un par sa compagne Olesea (menaces et harcèlement du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2021), l’autre par le parquet (coups entre le 1er novembre 2018 et le 10 août 2020 ainsi que le 18 octobre 2010 avec, en outre, une détention arbitraire le 3 août 2020 lorsqu’elle fut enfermée dans une buanderie).

Le simple énoncé de ces préventions fait comprendre qu’il s’agit de violences conjugales qui ont fâcheuse tendance à se répéter en Brabant wallon.

En pleurs lorsque la parole lui fut donnée afin d’exposer les avanies subies, elle précisa avoir attendu avant de déposer sa première plainte où elle supplia les policiers de ne pas en parler à Sergiu dont elle craignait des mesures de représailles.

"Je ne peux plus me taire, exposa-t-elle à ses interlocuteurs. Je suis battue et je ne suis jamais maître de mes actes. Même pour passer l’aspirateur, je dois demander l’autorisation."

Des « faits dramatiques »

Son avocate Celia Dierick résuma en quatre mots la série de violences subies, "physiques, morales, psychologiques et financières". Car sa cliente dépendait de son compagnon, elle qui passa en 2015 sa première année de master en langues avant de devoir faire l’impasse sur 2016 avant d’obtenir son diplôme et trouver un emploi.

La substitute Henrotte parla de "faits dramatiques" et requit quinze mois de prison ferme avant que l’avocat du prévenu ne se dise "choqué" par les termes de ce réquisitoire: "Il y a effectivement eu une problématique de violences conjugales, mais il s’impose d’apporter des nuances. Cette femme dramatise et tend à faire croire qu’elle avait en face d’elle un monstre. Mon client est prêt à se soumettre à un détecteur de mensonges". Il plaida la suspension du prononcé ou une suspension probatoire avec obligation de suivre une formation à la gestion de l’agressivité ou une peine plus légère que celle réclamée. Et avec sursis.

Le tribunal ne l’a pas entendu: 18 mois de prison avec sursis et obligation de payer 16 000 € à la partie civile.