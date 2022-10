La gare des bus de Louvain-la-Neuve restera là où elle est

En 2019, l’ancien échevin de la Mobilité, David da Câmara (Écolo), reconnaissait que cette gare des bus était " devenue trop petite et obsolète ".

Dans le cadre de l’actualisation du plan communal de la mobilité sur Louvain-la-Neuve, trois hypothèses avaient été retenues la concernant : installer la nouvelle gare au-dessus des quais de la gare, sur une dalle à créer, l’aménager entre le centre commercial et la station-service ou réaménager et étendre la gare des bus actuelle.

"Au-dessus des quais, l’OTW (l’opérateur de transport de Wallonie) a dit non, pas d’accord", a indiqué l’actuel échevin de la Mobilité, Hadelin de Beer (Écolo). Il faut dire que c’était la plus chère des trois options et une des plus complexes à mettre en œuvre aussi.

"Faute de place", l’option près de L’esplanade a aussi été recalée.

En partie sur le parking Leclercq ?

"La gare des bus va rester où elle est et elle sera réaménagée. On s’est rendu compte que la distance entre elle et la gare n’est pas excessive", a précisé l’échevin, évoquant un des points faibles de cette voie.

Contacté, l’échevin nous précise qu’un bureau d’études, désigné par l’OTW, a rendu une proposition pour cette nouvelle gare qui s’agrandirait en partie sur le parking Leclercq. À voir donc l’attitude qu’adoptera l’UCLouvain, propriétaire des terrains. "Ce n’est qu’un premier projet. Il doit être discuté. Nous sommes au début des négociations entre l’OTW, l’université et la Ville. Il n’y a d’ailleurs pas encore eu de réunion pour parler de cette proposition. J’espère que d’ici 6 à 9 mois, on aura un accord sur un projet."