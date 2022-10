©EdA

Ce sont des sportifs de premier plan qui étaient les invités du CSE Animations au départ de cette 43e édition des 24 Heures vélo de Louvain-la-Neuve. La Grand-Place et ses abords étaient noirs de monde, comme l’attendaient les organisateurs: "On a la météo avec nous, ce sont les vacances scolaires pour les ados et les 24 Heures n’ont pu être organisés depuis octobre 2019, voici trois ans. On s’attend à la toute grande foule", confirme Augustin Van Innis, président du CSE Animations.

La foule, la course… Arnaud De Lie, le jeune champion cycliste, et Julien Watrin, un athlète multititré avec les frères Borlée, connaissent les 24 Heures…

"Oui, les 24 Heures, je connais même si c’est la première fois que j’y viens, précise Arnaud De Lie venu avec son vélo et son équipement de chez Lotto-Soudal, son équipe, qu’il n’aura finalement pas le temps d’enfiler. Pour tout dire, je ne connais pas Louvain-la-Neuve. Même si je vais apprendre à connaître puisque ma sœur y a com mencé des études, en septembre. Et puis j’y ai quelques copains."

Julien Watrin étudie à l’UCLouvain mais il n’avais pas encore participé aux 24H vélo. ©EdA

Julien Watrin, lui, connaît très bien Louvain-la-Neuve "mais pas les 24 Heures. C’est ma première édition, sourit l’athlète gaumais. J’ai un diplôme d’ingénieur que j’ai décroché à Bruxelles et, ici, je me suis inscrit pour un master en sociologie et anthropologie. Je connaissais les 24 Heures de nom, et là, l’ambiance était très sympa sur le parcours. Et maintenant ? Je vais probablement aller boire un verre avec Arnaud (De Lie)."

Car oui, à côté des 85 vélos qui tournent pendant le double tour d’horloge, la fête bat son plein sur le site universitaire qui attendait plus de 50 000 personnes dans les multiples soirées.

Après son tour d’honneur, celui qui occupe aujourd’hui la 6e place du classement mondial UCI, avait lui aussi envie de goûter au côté festif des 24 Heures: "Je ne suis pas contre un verre de temps en temps, souriait Arnaud De Lie. J’aime même bien de faire la fête. cela permet de déconnecter et cela crée des liens."

Arnaud De Lie n’a pas voulu sprinter lors de son retour sur la Grand-Place, "je n’avais pas envie de casser le vélo", rigolait-il. Il faut dire que derrière le recteur Vincent Blondel, les ministres, le gouverneur, les députés provinciaux, la bourgmestre n’ont pas lâché les premières places.

Les 24 Heures étaient lancées.