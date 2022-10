Délibère-toi, cela se passe aussi en décembre en Brabant wallon

Délibère-toi met ses habits d’hiver. Du 19 au 22 décembre, cette opération coordonnée par La Chaloupe et soutenue par la Province proposera des formations et stages gratuits, la plupart dans les 10 écoles partenaires en Brabant wallon qui ont choisi d’occuper ainsi leurs élèves durant les jours blancs, après les examens et pendant que les professeurs délibèrent.