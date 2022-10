Soulagement au Vilar à Louvain-la-Neuve : 2 millions € en plus pour la rénovation

Le député André Antoine (Les Engagés) a interrogé Bénédicte Linard (Écolo) sur l’aide que la Fédération pourrait apporter pour sortir le théâtre de l’impasse budgétaire dans lequel il se trouve, l’inflation et la hausse des coûts des matériaux de construction ayant fait exploser le budget consacré à la rénovation de sa salle principale.

"Je vais proposer au gouvernement de mobiliser un montant de 2 millions € au budget 2023 afin que les travaux puissent se terminer comme prévu à l’automne prochain. Il s’agit d’une subvention complémentaire à l’investissement initial qui sera imputée sur l’enveloppe budgétaire 2023 des infrastructures culturelles et non sur les fonds d’urgence dégagés pour l’indexation et l’énergie que vous évoquiez", a soutenu la ministre.

Et d’expliquer : "J’envisageais la défense de l’indexation des subventions aux chantiers en cours. Depuis lors, l’inBW, maître d’ouvrage (NDLR : du chantier de rénovation du Vilar), nous a fait part d’une révision des prix de l’ordre de 20% depuis la remise des prix des offres en mai 2021. Le budget des travaux s’élevait à 9,8 millions au moment de l’attribution du marché. L’augmentation avoisinerait donc les 2 millions, ce qui excède la seule indexation de la subvention de la Fédération telle que calculée en vue de l’ajustement budgétaire. Or, les autres partenaires du montage financier, que sont la Province et la Commune (d’Ottignies-Louvain-la-Neuve) , ne semblent pas en capacité d’assumer leur part de cette inflation des coûts. Et l’alourdissement du prêt contracté par le centre scénique, en tant qu’ASBL bénéficiaire de l’infrastructure, serait particulièrement dommageable sur le plan culturel."

D’où sa proposition d’octroyer une subvention supplémentaire de 2 millions€. Elle s’ajoute au subside de 3 millions que la Fédération a déjà promis.

La Province met, elle, 3 millions tandis que la Ville intervient à hauteur de 500 000 €, le solde (3,3 millions €) étant apporté par le Vilar.

« Il n’y avait plus que vous pour aider le Vilar »

André Antoine s’est évidemment montré ravi de l’annonce, le Vilar étant jusque-là "dans un étau complexe", la Province étant "à la limite de ses capacités financières" et la Ville étant "confrontée à d’autres projets (NDLR : dont la piscine de Louvain-la-Neuve) pour lesquels des révisions subséquentes sont annoncées et elle ne peut pas aller au-delà. Pour le théâtre lui-même, il était aussi difficile d’aller au-delà. Il n’y avait donc plus que vous. En espérant que les deux autres formations du gouvernement (NDLR : MR et PS) vous suivent très sagement."

Ce dont ne doute pas le directeur du Vilar qui se réjouit du "soutien massif" de l’ensemble des partenaires gouvernementaux envers le théâtre. "Il faut aussi saluer l’implication importante de la Province et de la Ville même si elles ne savaient pas prendre en charge l’indexation."

Pendant ce temps, le chantier, qui a débuté le 21 février 2022, se "passe impeccablement bien", précise Emmanuel Dekoninck.