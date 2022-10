Ottignies-Louvain-la-Neuve : le Centre William Lennox sera deux fois plus grand dans huit ans

Le Centre neurologique hospitalier William Lennox est spécialisé dans la réadaptation et la revalidation des patients, adultes et enfants, souffrant de troubles neurologiques. "Son architecture pavillonnaire favorisait la marche des patients, mais cet éclatement des services n’est plus adapté de nos jours. Le projet de rénovation ArborEssence (association des termes arbre, arborescence et essence) permettra de répondre aux nouveaux besoins, avec une unité dédiée à elle seule à la prise en charge des patients en éveil de coma, avec un hôpital de jour pour les enfants, un hôpital de jour pour les adultes, avec aussi une structure d’hydrothérapie utile à la rééducation, et enfin avec l’aménagement d’un appartement thérapeutique, projet pilote de mise en situation réelle avant un retour définitif à domicile", détaille Anne Frédérick, directrice générale et médicale.