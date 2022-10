Ottignies-Louvain-la-Neuve : la première ramification de l’ArborEssence au Centre neurologique William Lennox

Collaboration avec la Ligue Handisport

Tout est mis en œuvre pour donner le goût du sport aux patients et les inciter à poursuivre la pratique sportive après leur hospitalisation. L’ASBL Revality Sport a été créée au sein du centre pour encadrer et promouvoir le sport comme outil de réadaptation et d’intégration pour les patients en situation de handicap: "Nous collaborons avec cette ASBL et la Ligue Handisport francophone pour aider le patient à trouver un club sportif adapté à son handicap" poursuit Pascal Bonnet.

Le nouveau pavillon des sports, construit à l’emplacement de l’ancien terrain de tennis, offre un espace abrité supplémentaire à l’équipe sportive de l’hôpital qui dispose d’une salle de gymnastique.

L’hôpital s’équipe également de matériel de pointe, "notamment avec la robotisation des appareils de revalidation ou la réalité virtuelle", souligne Martin Goblet, responsable du service de kinésithérapie.

Eléonor Sana et Ismaël Debjani invités pour l’inauguration

Pour inaugurer le nouveau pavillon des sports, la direction du Centre Lennox invitait ce jeudi deux sportifs de renom, Eléonor Sana et Ismaël Debjani. Eleonor Sana, malvoyante, s’est lancée dans le handiski avec sa sœur Chloé comme guide. En 2018, elle a décroché la première médaille (de bronze) féminine belge aux Jeux paralympiques d’hiver à Pyeongchang en Corée du Sud: "Le sport permet de se surpasser et de se sentir bien", a-t-elle lancé. Ismaël Debjani pratique l’athlétisme. Il est recordman de Belgique du 1 500 mètres et était demi-finaliste de la distance aux JO de Tokyo en 2021: "Je suis éducateur spécialisé. Peut-être qu’un jour nous serons collègues…", a-t-il lancé. Ensemble, les deux athlètes ont déclenché une pluie de petits papiers qui s’est abattue dans le nouvel espace, marquant ainsi son ouverture officielle.