Deux semaines de cours ouverts pour les rhétos à l’UCLouvain

Par communiqué, elle souligne que son objectif est de "permettre aux élèves du secondaire de découvrir la vie universitaire en conditions réelles afin d’alimenter leur réflexion et les aider à s’orienter au mieux".

Au programme, sur ses différents sites, dont forcément celui de Louvain-la-Neuve, un accès à des cours de bachelier, des visites des campus en compagnie d’étudiants ou encore des ateliers d’orientation méthodologiques ou sectoriels.

« Mieux me connaître pour mieux m’orienter»

Parmi ces ateliers, il y en a un qui porte sur la transition sociétale, ou comment trouver sa voie et choisir un métier dans une société ou les changements s’accélèrent? Un autre est intitulé, par exemple, "Mieux me connaître pour mieux m’orienter".

"Participer aux cours ouverts est l’occasion d’une plongée en immersion dans l’université, de découvrir l’ambiance des auditoires, d’apprécier la complexité et le niveau des cours, explique, dans le communiqué, Philippe Fonck, le directeur du centre d’information et d’orientation de l’UCLouvain. Ça permet aux élèves du secondaire de mieux situer leur niveau et de mieux se préparer aux exigences des études universitaires."

L’université souligne que l’objectif n’est pas que les jeunes fixent leur choix dès maintenant, mais qu’ils s’ouvrent l’horizon des possibles.

"Un choix d’études mûrement réfléchi, ce n’est pas l’assurance de la réussite, mais c’est déjà un grand facteur de réussite", indique Philippe Fonck.

D’autres activités seront proposées tout au long de l’année académique, dont des ateliers durant la semaine blanche de décembre (19-23/12), une journée portes ouvertes "spéciales parents" le 11 février 2023, des cours ouverts du 22 au 28 février 2023 ou encore deux journées portes ouvertes les 26 avril et 1er juillet 2023.