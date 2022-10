Combien coûtera la nouvelle gare d’Ottignies ?

"Le budget inscrit dans le Plan stratégique pluriannuel d’investissements (NDLR : 2018-2022) pour la gare d’Ottignies est de 54,93 millions € courants. Cependant, cette somme étant insuffisante pour couvrir l’ensemble des coûts du projet, une autre partie du scope est budgétée sur le futur plan pluriannuel d’investissements 2023-2032 de la SNCB (approuvé par le CA de la SNCB, mais qui doit encore faire l’objet d’une approbation du gouvernement fédéral), ainsi que sur fonds propres et sur subsides européens. Le budget total serait de l’ordre de 200 millions € courants", peut-on lire dans les réponses du ministre Henry.

Le budget estimé devra être revu à la hausse

Le budget de la nouvelle gare va-t-il augmenter de quelque 116,7 millions € ? Pas exactement.

Car dans son calcul, le ministre reprend non seulement les investissements de la SNCB mais aussi ceux de l’Opérateur de Transport de Wallonie (OTW) et d’Infrabel, le gestionnaire du réseau ferroviaire, pour la gare des bus, pour des emprises, des aménagements piétons, pour l’aménagement d’un couloir sous voies, pour la suppression du passage à niveaux, etc.

Toutefois, il est certain que le budget de la SNCB doit être revu à la hausse, vu l’envolée des prix des matériaux et des prix de l’énergie depuis l’estimation de 2021. Pour avoir parlé avec différents maîtres d’ouvrage de chantier public, des hausses de 30 à 40% sont généralement avancées.

Du côté de la SNCB, on ne nous dit pas autre chose : "Les estimations budgétaires ne sont pas encore finalisées en raison des différentes discussions en cours sur le plan d’investissement de la SNCB et dans le contexte d’incertitude sur les marchés avec les hausses des prix de l’énergie et des matériaux."

« Depuis l’introduction du permis, le projet n’a pas été modifié »

Et l’opérateur ferroviaire d’ajouter : "Ce projet de la gare d’Ottignies comprend la construction d’une passerelle principale, d’un nouveau bâtiment de gare, d’une esplanade avec gare des bus, de la couverture des quais, des accès à la gare et du parking des droits de l’Homme. Son objectif: dimensionner les infrastructures en fonction de la fréquentation actuelle et attendue de la gare, intégrer les quartiers voisins, recréer les connexions piétonnes et favoriser l’intermodalité et l’accessibilité. Depuis l’introduction du permis, le projet n’a pas été modifié. Nous espérons recevoir le permis en 2022 pour un démarrage des travaux au plus tôt, en fonction des possibilités d’investissement."

171 réclamations lors de l’enquête publique

Le projet a été soumis à enquête publique en août-septembre derniers. Et elle a suscité pas mal de remarques (171 en tout), notamment du Gracq local et de l’association Navetteurs.be, ceux-ci pointant un manque d’accessibilité de la gare pour les personnes à mobilité réduite (PMR) et les cyclistes.

La commission consultative de l’aménagement du territoire et de la mobilité ottintois (CCATM) a aussi remis un avis défavorable envers le projet tandis qu’au conseil communal de septembre dernier, le chef de file d’OLLN 2.0-MR, Nicolas Van der Maren (minorité) soutenait que "la Ville a le devoir de ne pas accepter n’importe quelle nouvelle gare".

Il revient au fonctionnaire de délivrer ou non le permis sollicité.

D’après les documents qui étaient soumis à l’enquête publique, la SNCB souhaite réaliser les travaux en 8 phases réparties jusqu’en 2030.