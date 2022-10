Le 20 octobre 1972, l’UCLouvain faisait sa première rentrée à Louvain-la-Neuve

Le professeur Marc Lejeune: «Il fallait quand même être un peu inconscient pour commencer une université avec quatre bâtiments autour de la place Sainte-Barbe.» ©ÉdA

Le 20 octobre 1972, quelque 500 étudiants débarquent sur le chantier de la ville universitaire : les ingénieurs des 4 et 5 années, les physiciens et mathématiciens de 3 et 4 années. À eux, s’ajoutent leurs doctorants et professeurs. Ce jour-là, l’UCL (désormais appelée UCLouvain) faisait sa première rentrée à Louvain-la-Neuve (enfin, Ottignies, la ville ne prenant son nom actuel d’Ottignies-Louvain-la-Neuve qu’en 1977). "Avec seulement huit jours de retard sur la date prévue. On a dû reporter la rentrée à cause d’un problème idiot : il manquait les portes des chambres des logements étudiants", sourit Marc Lejeune.

Ce professeur émérite de l’École polytechnique de Louvain a un souvenir de cette rentrée : "Le soir, dans l’atelier de mécanique, on a projeté Jeremiah Johnson (film américain de Sydney Pollack). Michel Woitrin (l’administrateur général de l’université) était présent."

Marc Lejeune faisait partie du groupe s’occupant du déménagement de la faculté des sciences appliquées, son nom d’alors. Il y travaille dès 1969 depuis le Laboratoire du génie civil, le premier bâtiment de l’université construit cette même année sur le plateau de Lauzelle. Celui-ci est devenu la pisciculture et il vient d’être démoli dans le cadre du chantier de la nouvelle piscine.

« Je ne voulais pas faire de vieux os à l’université... »

"Je ne voulais pas faire de vieux os à l’université, se souvient-il. Je pensais faire assistant pendant deux ans, puis de partir dans le privé. Mais quand la décision fut prise de mettre les francophones dehors de Louvain, j’étais le seul assistant en génie civil. J’ai été appelé, parmi d’autres, par Monseigneur Massaux (le recteur de l’université francophone), une forte tête, et Michel Woitrin, un organisateur hors pair, pour aider au déménagement de la faculté. Je me suis laissé séduire. Je l’ai pris comme un défi. Et une fois le pied dans l’engrenage… J’ai fait toute ma carrière à l’UCLouvain. Et je n’ai aucun regret."

Le professeur émérite reconnaît que "nous étions dégoûtés par la décision de nous mettre à la porte de Louvain. Mais nous avons relevé la tête, nous y sommes allés, nous avons foncé et travaillé comme des dingues. Tout le monde était enthousiaste. Mais il fallait quand même être un peu inconscient pour commencer une université avec quatre bâtiments autour de la place Sainte-Barbe et quelque 500 étudiants. Mais si nous n’avions rien fait, il n’y aurait plus d’université francophone."

Si la cérémonie de la pose de la première pierre de la ville nouvelle s’est tenue le 2 février 1971, un an plus tard, en février 1972, "il n’y avait que les terrassements des bâtiments de la faculté. Huit mois après, c’était la rentrée... C’est de la folie, quand on y pense."

Et les étudiants, comment ont-ils vécu cette rentrée ? "Ils étaient enthousiastes aussi. Ils avaient tous connu Louvain et c’est un peu comme si une nouvelle vie démarrait pour eux. Tout était à faire. Ils ont créé l’animation à partir de zéro grâce notamment aux kots-à-projet que nous avons aidé à mettre en place."

Une pharmacie, deux banques, un bistrot, une épicerie

Au départ, il n’y a pas grand-chose sur le site universitaire. On trouvait bien sûr les bâtiments académiques et des logements étudiants. Dans les premières années, dans la rue des Wallons, qui ne descendait pas plus bas que la chapelle de la Source qui n’existait pas encore, il y avait une pharmacie, deux banques, un bistrot, le Mitcho tenu par une personne extérieure à l’université et une épicerie "de subsistance. Nous allions faire nos courses à Wavre, la ville commerçante à l’époque. Ottignies ? Il y avait peu de commerces et nous n’avons jamais été tournés vers Ottignies. Si nous prenions la voiture, autant aller à Wavre."

Dans une des premières maisons unifamiliales de Louvain-la-Neuve

Après avoir habité Louvain où il avait réalisé ses études, Marc Lejeune a emménagé à Wavre avant de s’installer, en 1973, avenue de l’Espinette, dans une des sept premières maisons unifamiliales du site universitaire et où il vit toujours.

"Nous étions entre scientifiques. J’avais pour voisins Pierre Macq (qui fut le premier recteur laïc de l’UCLouvain de 1986 à 1995) ou encore Yves Jongen, le fondateur d’IBA. Il y avait aussi quelques maisons préfabriquées près de la Ferme du Biéreau et un bâtiment de trois étages avec des appartements habités par pas mal de professeurs. Nous étions dans l’esprit des pionniers. Nous allions travailler en bottes, la ville étant en chantier. Mes trois enfants - le dernier avait un an quand nous sommes arrivés -, étaient heureux comme des rois. Mon épouse ? Elle n’a pas hésité et n’a pas repris l’enseignement. Avec d’autres habitants, elle s’est occupée d’animer la ville (les enfants, les adolescents, etc.) car tout était à faire. Les habitants se sont coupés en quatre pour tout lancer."

Une fois la faculté déménagée, le professeur s’est encore occupé du bâtiment des agronomes. "Après, je me suis replongé dans la vie académique."

« On sortait des études et tout était à construire dans notre vie aussi »

Suzy et Francis Delannay se sont installés à Louvain-la-Neuve au printemps 1973. ©ÉdA

Le jour de la première rentrée de l’UCLouvain à Louvain-la-Neuve, le 20 octobre 1972, Francis Delannay, alors doctorant, se trouve dans un laboratoire de Louvain. Mais l’ingénieur sait que rapidement, il devra rejoindre la ville nouvelle.

"J’étais étudiant lors du Walen Buiten et en 1972, j’ai l’impression que pour les jeunes comme nous, c’était déjà terminé. Quitter Louvain, ce n’était pas comme si on nous volait notre patrimoine, sentiment qu’ont pu ressentir certains professeurs plus âgés qui y avaient fait carrière."

Et l’épouse du professeur émérite de l’École polytechnique de Louvain, Suzy Delannay, d’ajouter : "Cela nous importait peu. D’ailleurs, les universités francophone et flamande avaient très peu de contact entre elles."

Le couple est arrivé au printemps 1973 à Louvain-la-Neuve. "Lors de nos dernières années d’études, nous étions informés des projets lancés sous l’impulsion de Michel Woitrin (l’administrateur général de l’université) pour urbaniser la ville. Il en ressortait une image d’une ville novatrice, d’une ville dense. On parlait de 50 000 habitants. Mais je soupçonne Michel Woitrin d’avoir avancé ce chiffre pour être sûr d’avoir le chemin de fer, sourit Francis Delannay. Le projet était attractif pour des jeunes comme nous. Il y avait quelque chose à construire. C’était un défi stimulant. Tous ceux qui se sont installés tôt à Louvain-la-Neuve sont venus par attrait pour un projet de ville nouvelle avec une conception différente d’habiter et vivre la ville. On sortait des études et tout était à construire dans notre vie aussi."

De 1973 à 1976, ils ont vécu dans un appartement, place de la Marjolaine. Au-dessus, il y avait des logements étudiants. "On connaissait tout le monde. Sachant que nous avions un bébé, les étudiants passaient devant chez nous sur la pointe des pieds pour ne pas le réveiller", se souvient Suzy Delannay. L’idée de départ était de mélanger les étudiants et les familles. "Une utopie qui ne fut pas longtemps praticable", relève son époux.

L’esprit pionnier des premiers habitants

En 1973, leur aîné n’avait pas un an. Il y avait d’ailleurs beaucoup de jeunes ménages avec enfants. Une crèche était donc nécessaire et la couple a participé à sa création. Un événement qui révèle l’état d’esprit pionnier des premiers habitants.

"L’université avait prévu de construire une crèche de 150 lits. Elle avait obtenu l’agréation de l’ONE. Mais il y a eu une levée de boucliers contre ce projet, raconte Francis Delannay. Les habitants ont été vexés de ne pas avoir été consultés par l’université et ils ne voulaient pas non plus d’une crèche mammouth."

Un groupe s’est donc mis en place pour mettre sur pied une crèche dans une villa de la rue Haute appartenant à l’université, la crèche du Pâchy, aujourd’hui disparue.

"Les habitants étaient prêts à se mettre en action si on leur laissait un espace de liberté. Mais c’est un peu le paradoxe : il y avait souvent des contestations quand l’université proposait quelque chose mais quand on réfléchissait à un projet à la place, on allait vers l’université pour obtenir de l’argent pour le mener à bien."

L’UCLouvain a soutenu la création de la crèche qui s’est ouverte en décembre 1973. "Elle avait la nécessité de développer sa ville et que son personnel ait un minimum de services. Pour elle, c’était une question de vie ou de mort. Il faut se rappeler l’ampleur de la tâche qui se trouvait devant elle : créer une ville! L’université devait tout organiser, la Ville d’Ottignies n’ayant pas les moyens de gérer un tel projet gargantuesque. Les Ottintois n’en avaient d’ailleurs pas grand-chose à faire. Mais les premiers habitants de Louvain-la-Neuve étaient prêts à se retrousser les manches pour faire face à leurs besoins. Cet esprit-là s’est sans doute émoussé, car dans un environnement déjà organisé avant nous, on prend souvent ce qu’on nous propose, même si Louvain-la-Neuve reste une ville de débats, comme on l’a encore vu avec le projet d’extension de L’esplanade."

« Les premières années, l’université n’a pas eu facile pour attirer des gens »

En 1976, le couple a construit une maison à la rampe de Floribois où il habite toujours. "On a construit très jeunes. Les terrains proposés étaient petits, 4 ares, sous bail emphytéotique. Mais on ne s’est pas posé trop de questions et on n’était pas très riche, donc cela nous convenait bien. L’université aidait aussi son personnel pour les prêts. Elle a parfois proposé des terrains plus grands. Car si désormais les gens se battent pour s’installer à Louvain-la-Neuve, les premières années, l’université n’a pas eu facile pour attirer des gens. En Wallonie, la majorité de la population ne comprenait pas pourquoi des jeunes s’installaient à Louvain-la-Neuve : c’était un vaste chantier, on était dans la boue, il y avait les grues, le bruit… Cela ne faisait pas spontanément rêver."

"J’étais enseignante à Waterloo et j’avais mes bottes dans l’auto. De retour à la maison, je les mettais dès que je sortais de l’auto, se souvient son épouse. Mais on n’a pas regardé à tout ça. C’était une époque incroyable. Cela a permis de créer des amitiés très fortes. Et puis, les enfants se sont bien amusés."

