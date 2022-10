Incendie de Céroux-Mousty: des amis du couple sinistré lancent un appel aux dons et une cagnotte en ligne

Face à la détresse de ses amis dont le restaurant, " Le 117 ", et la maison ont été ravagés par les flammes, ce mercredi soir, à Ottignies-LLN, ce jeune homme a lancé un appel aux dons sur les réseaux sociaux. Dans un post Facebook, on peut lire que les sinistrés "ont besoin de vêtements pour femmes taille 44, pointure 37 et pour homme taille XL ou XXL et pointure 45-46"

"Ce jeudi, après mon boulot, je vais déjà faire un premier ramassage auprès des gens qui se sont gentiment manifestés. Et ils sont nombreux. J’irai ensuite faire des courses pour leur apporter du matériel de première nécessité, poursuit Alan Coex. Ce n’est que dans deux, trois jours que nous pourrons déterminer ce qu’il manque encore exactement."

Par ailleurs, une autre amie du couple a lancé une cagnotte en ligne sur Leetchi, une plateforme fiable dédiée à ce genre de mobilisation. ( https ://www.leetchi.com/c/le-117?fbclid=IwAR1zPc6dKpfQGw2lm4EdWS5e35oIJoYmt1bqDY8QfGLPsMQ0n76ex4jQlyM)

À la recherche d’un garde-meuble

Kevin Paulus, conseiller communal à Genappe et ami du couple, se retrousse, lui aussi, les manches depuis mercredi soir. "Suite à l’appel aux dons de vêtements que j’ai partagé sur Facebook, je reçois des dizaines d’appels depuis hier soir. Il y a même un habitant de Lasne qui m’a contacté pour me dire qu’il quittait son habitation et qu’il léguait à mes amis tous ses meubles. C’est extraordinaire. Le seul souci à présent, c’est que nous cherchons un endroit, un entrepôt ou un garde-meubles pour pouvoir stocker tout ça le temps que mes amis trouvent une autre habitation."

Kevin Paulus et Alan Coex sont tous les deux épatés par "l’élan de solidarité exceptionnel" qu’il règne dans les communes de Genappe, Ottignies-LLN et de Court-Saint-Étienne, autour de leurs amis, depuis douze heures.