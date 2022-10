Ottignies-Louvain-la-Neuve: deux restaurants et un brico détruits par un violent incendie, avenue provinciale, à Céroux-Mousty

Les pompiers de Nivelles et de Wavre ont été appelés ce mercredi vers 16 h 40 pour un incendie du restaurant Le 117, situé avenue provinciale, 117, à Céroux-Mousty. Le restaurant est situé au centre d’un mini-complexe comprenant un Brico Discount, le restaurant chinois Le Florissant et la boulangerie Le Pain d’Antan. "Toutes les personnes présentes sur les lieux ont été évacuées et aucune victime n’est signalée", pouvait-on lire sur la page Facebook de la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Les propriétaires du restaurant ont voulu sauver leurs chiens coincés dans leur habitation mais les flammes étaient déjà trop importantes. Les pompiers ont tenté de maîtriser l’incendie sans pouvoir empêcher les flammes de toucher le Brico Discount dans lequel se trouvaient des matériaux de construction mais aussi des peintures et d’autres produits. Une épaisse fumée noire s’est dégagée du sinistre. Elle était visible à plusieurs kilomètres.