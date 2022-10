Julien Watrin et Arnaud De Lie pour donner le coup d’envoi des 24 Heures vélo

Plus de 50 000 personnes ?

"On arrive à 85 équipes inscrites au total, ça fait longtemps qu’on n’a pas eu autant d’équipes, souligne Augustin Van Innis, président du CSE. Si nous travaillons sur cette organisation depuis février, on sent que les participants s’y préparent aussi depuis de longs mois. Par ailleurs, si d’habitude, on attend entre 40 000 et 50 000 personnes, on pourrait dépasser ces chiffres cette année vu qu’on se retrouve dans les congés scolaires du secondaire et qu’on sait que beaucoup d’étudiants qui ont été privés des 24 Heures en 2020 et 2021 et qui ont terminé leurs études ont une grande envie d’y participer."

Du côté des autorités académiques, on perçoit le même engouement, "et pas seulement pour les 24 Heures, précise Philippe Hiligsmann, vice-recteur aux affaires étudiantes de l’UCLouvain. Le nombre d’autorisations pour l’organisation de festivités a explosé. Et la bonne nouvelle, c’est qu’au niveau des baptêmes qui viennent de prendre fin, on ne note aucun incident majeur."

De l’eau gratuite partout

Des incidents, il y en aura probablement lors des 24 Heures et c’est là qu’entrent en jeu les différents dispositifs de prévention qui concernent la mobilité, la consommation d’alcool ainsi que la sécurité, à la fois celle des participants et celle de ceux qui viendront juste pour la fête.

"Outre les habituels stadiers qui font partie des 24 Heures depuis des années, des initiatives sont mises en place comme les tentes “Inf’eau” qui distribueront de l’eau gratuitement à tous, explique Cédrine Liégeois, du CSE. Il y a aussi des personnes qui circuleront dans la ville avec des Camelback remplis d’eau. On pourra aussi consommer de l’eau dans tous les bars gratuitement. Il y aura une aire de repos avec 120 lits et l’assistance de la Croix-Rouge et celle du Plan Sacha, plan de lutte contre le harcèlement et les agressions sexistes et sexuelles."

Côté animations, outre les traditionnelles grandes soirées, les organisateurs mettent en place des rendez-vous qui permettent à tous, petits et grands, étudiants, personnel universitaire et habitants, enfants ou adolescents, personnalités à mobilité réduite…, de se retrouver avec la Fête des voisins, le Village des enfants, l’Anim’ado ou encore "les 240 minutes", course destinée aux ados de 12 à 18 ans.

Un policier d’Eupen

Les ados, on les attend nombreux car on sera dans la première semaine des vacances d’automne, mais ils seront priés de rentrer chez eux pour 23 h: "De 23h à 7h du matin, ils ne pourront plus se trouver sur le site, indique Yves Lagrange, porte-parole de la police d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Nous aurons 40 policiers sur le site mercredi, 130 durant la nuit et 40 à nouveau jeudi. On doit faire appel au renfort de 70 policiers et certains viendront de loin puisqu’un agent viendra même d’Eupen."

Toujours pour assurer la sécurité, des policiers circuleront à vélo et des caméras de surveillance seront installées et centrées sur les lieux d’animation.

À ce propos, les organisateurs ouvrent davantage de zones et mettent l’accent "sur la libre circulation des festivaliers avec deux places auparavant encerclées de barrières désormais ouvertes et sans contrôle d’accès".

La course se terminera le jeudi à 13h avec le traditionnel concert – le DJ suédois Basshunter est en tête d’affiche – et ensuite la remise des prix dans les différentes catégories.

Les 24 Heures, c’est du vélo mais aussi des concerts, du spectacle, du folklore, de la fête et de l’humanitaire car sans s’en rendre compte, même ceux qui ne sont venus que pour la "guindaille" participeront à l’opération "Humanibière" qui consiste à récolter 0,10 € par bière – seule boisson alcoolisée autorisée sur le site – vendue: "La cagnotte est ensuite distribuée aux équipes qui alignent un vélo humanitaire en fonction du nombre de tours parcourus". Humanibière, c’est boire pour la bonne cause, si on le fait avec modération.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur les 24 Heures vélo sur l’application de l’UCLouvain.