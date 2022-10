"À travers cette fête, la Ville souhaite sensibiliser à l’importance de préserver voire augmenter la biodiversité, et mettre en avant des producteurs et artisans locaux", annonce l’échevin de l’Environnement, Philippe Delvaux (Écolo).

Pour l’occasion, la presse mobile de Pepipom permettra de faire presser ses pommes pour fabriquer du jus frais pasteurisé directement conditionné en poche ou cubis (inscription : www.pepipom.be).

Des balades contées sur le thème de la pomme (de 14 h 15 à 16 h 15), sur les fruits et graines (à 14 h 30) et à la découverte de la campagne et les plantes comestibles de la région (de 15 h à 16 h 30) seront aussi proposées au public (inscription : www.tourisme-olln.be).

Des ateliers pour toute la famille se tiendront également en journée: fabrication de bombes de graines et de produits à lessive, bourses aux plantes/graines.

Pour la fabrication de sacs, pour le jeu de piste familial sur la biodiversité et pour presse manuelle (jus non pasteurisé), il faut s’inscrire via le site www.tourisme-olln.be.

Durant les festivités, les visiteurs auront en outre l’occasion de rencontrer des producteurs de pommes et produits dérivés et des membres de plusieurs associations Nature.