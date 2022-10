Elle devance l’ULB (entre la 201-250e place, sans plus de précision), l’ULg (entre la 351-400e place), l’université de Mons (entre la 501-600e place) et l’université de Namur (entre 801-1000e place).

Le classement belge est dominé par les universités flamandes, la KULeuven étant classée 42e meilleure université au monde, comme en 2022. Suivent les universités de Gand (107e) et d’Anvers (131e). La VUB est située entre la 201-250e place.

Le classement est dominé par l’université d’Oxford (Royaume-Uni) qui occupe la première place pour la septième année consécutive. Suivent Harvard (USA) et Cambridge (Royaume-Uni) ex aequo avec Stanford (USA). Le MIT (USA) se classe à la cinquième place.

Le premier établissement non britannique ou américain est l’ETH Zurich (Suisse), classée 11e, ex aequo avec l’université de Columbia (USA).

La première université asiatique est l’université chinoise de Tsinghua, située à Pékin (16e). Notons d’ailleurs que pour la première fois depuis la création du classement en 2010, le nombre d’universités asiatiques classées (669) est supérieur à celui des universités européennes (639).

Le classement se base sur des indicateurs mesurant les performances dans quatre domaines: l’enseignement, la recherche, le transfert de connaissances et l’ouverture internationale.

« L’UCLouvain reste une perspective attrayante pour les étudiants locaux et internationaux »

Sur le site du classement, www.timeshighereducation.com, on peut lire au sujet de l’UCLouvain que "l’université, qui est connue pour son processus de sélection rigoureux (NDLR: en Belgique, le certificat d’enseignement secondaire supérieur suffit généralement mais pour certains étudiants étrangers n’ayant pas de certificat équivalent reconnu par la Belgique, un examen d’admission est organisé chaque année) , y compris les examens d’entrée (NDLR: pour l’accès aux études d’ingénieur civil, de médecine et dentisterie) , reste une perspective attrayante pour les étudiants locaux et internationaux qui proviennent d’un large éventail de pays."

Les kots-à-projet de l’université sont aussi mis en avant: "Les étudiants ont la chance unique de vivre avec jusqu’à 10 autres colocataires dans des appartements partagés à thème appelés kots. L’intention est de travailler autour d’un projet, mais aussi de défier les stéréotypes culturels, religieux ou de genre négatifs."