Le trafic des trains perturbé entre Ottignies et Gembloux

Les appareils de voie à l’entrée des gares de Louvain-la-neuve et de Mont-Saint-Guibert seront aussi renouvelés, et la signalisation des ouvrages d’art sur le tronçon entre Ottignies et Gembloux sera entretenue.

En raison de ces différents chantiers, la SNCB adaptera son offre.

Des bus à la place des trains

Du 29 octobre au 6 novembre, les trains seront remplacés par des bus entre Ottignies et Gembloux et entre Ottignies et Louvain-la-Neuve.

Du 7 au 13 novembre, les trains IC circuleront à nouveau entre Ottignies et Gembloux et des bus remplaceront les trains L. La situation restera inchangée entre Ottignies et Louvain-la-Neuve jusqu’au 12 novembre inclus.

Les voyageurs pourront emprunter les bus de remplacement en se munissant de leur ticket de train. Infrabel rappelle que pendant toute la durée des travaux, le temps de parcours sera allongé par rapport aux trajets initiaux.