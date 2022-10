habitants de Louvain-la-Neuve à venir manifester leur soutien aux victimes de violences sexistes et sexuelles au sein de l’UCLouvain.

"La semaine dernière, la justice rendait son verdict sur l’affaire opposant une professeure de l’UCLouvain et son institution, dit le communiqué appelant à la manifestation ce jeudi 13 octobre de 13h à 14h sur la place de l’Université. La réponse de l’UCLouvain face à la justice qui l’incrimine est révoltante. En effet, notre Université souhaite faire appel et ne montre pas une volonté de remise en question de son fonctionnement interne. Nous souhaitons pointer du doigt ici la discordance entre les discours de “Tolérance zéro” que tiennent nos autorités et ce genre de réaction qui culpabilise les victimes. Rappelons qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé mais bien d’un exemple de la mauvaise prise en charge des questions de violences sexistes et sexuelles dans nos établissements. Comment le message que renvoie notre institution peut-il donner confiance à l’ensemble de victimes de violences psychologiques, sexistes et sexuelles de se manifester ?"

Les associations demandent des modifications des règlements pour que les sujets d’agressions soient au moins autant cadrés que les problèmes de tricherie. Elles souhaitent voir se mettre en place des formations obligatoires sur ce sujet pour tous les membres de la communauté universitaire. Elles réclament la mise en place de dispositifs indépendants des établissements pour accompagner les victimes et agir contre les agresseurs ; des financements ambitieux et du personnel en nombre suffisant pour soutenir l’installation de ces dispositifs…

"Nous continuerons de nous mobiliser tant que tous ces outils de lutte contre les violences sexistes et sexuelles ne sont pas mis en place. Nous continuerons d’appeler aux manifestations de soutien aux victimes. Nous invitons toutes celles et ceux qui ne pourront être présents ce jeudi à nous rejoindre le 25 novembre lors de la journée de lutte contre les violences sexistes et sexuelles."