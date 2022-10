À l’époque, la Ville avait lancé le prix Diagonale de la BD. En 2018, il avait intégré le giron du prix Victor Rossel récompensant un roman ou un recueil de nouvelles pour une première remise de prix sous cette nouvelle appellation en 2019.

Dans la minorité politique locale (OLLN 2.0-MR), on s’interrogeait déjà sur l’apport, pour la Ville et ses habitants, du prix Diagonale de la BD qui, bien que reconnu dans le monde du Neuvième Art, n’a jamais suscité l’engouement populaire. Et les choses ne se sont pas arrangées une fois devenu le prix Victor Rossel de la BD.

"Le prix Rossel, ça a de la gueule, c’est vrai, mais ce n’est pas Ottignies-Louvain-la-Neuve. Or le but de ce prix est d’asseoir la notoriété de la ville en tant que pôle culturel de la province", lançait la conseillère Nancy Schroeders, au conseil communal d’avril 2018. En novembre 2021, elle en remettait une nouvelle fois une couche: "Il y a un problème de lisibilité de la Ville." Cette fois-là, l’échevin de la Culture de l’époque, David da Câmara (Écolo), ne pouvait que lui donner raison: "Il est compliqué pour la Ville d’exister à côté de Rossel. On se bat pour."

Mais finalement, l’Académie des prix Victor Rossel de la BD, regroupant les anciens grands prix, a décidé de voler de ses propres ailes. "Le lien avec le territoire se distendait de plus en plus. Ce n’était plus qu’une personne dans le jury et une remise de prix à la Ferme du Biéreau, à Louvain-la-Neuve. On est allé trouver l’Académie des auteurs pour réfléchir à ce qu’on pouvait mettre en place cette année. Mais elle n’a pas embrayé", explique l’actuel échevin de la Culture, Hadelin de Beer (Écolo). Le prix vivra désormais sans la Ville.

Le budget normalement utilisé pour la remise des prix sera utilisé pour créer une fresque sur une des façades de la Maison de la citoyenneté, à Ottignies. "Ce sera un hommage aux auteurs de BD du Brabant wallon", glisse Guillaume Desmarets, de Farm Prod, le collectif qui réalisera la fresque fin de ce mois d’octobre. Une manière symbolique de marquer la transition entre la BD et le street art dans lequel la Ville s’investit de plus en plus.