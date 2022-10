Fresh Paint OLLN, le festival qui laisse de belles traces derrière lui à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Ce projet a été initié par la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve qui y a investi 150 000 € et l’a confié au collectif d’artistes Farm Prod déjà à la manœuvre des deux Kosmopolite Art Tour. "On a toujours eu l’envie de refaire quelque chose ensemble avec la Ville. Quand le Covid est arrivé, on a eu le temps de réfléchir à un projet, raconte Guillaume Desmarets, de Farm Prod et originaire de la commune. Nous sommes sortis du cadre événementiel du Kosmopolite Art Tour - ce qui aurait été impossible, le Covid étant toujours d’actualité en juin 2021 quand le Fresh Paint a débuté - pour mettre plus encore en valeur les artistes et leurs œuvres."

Pour la première fois à Ottignies

Fresh Paint a débuté en juin-juillet 2021 avec Farm Prod (rond-point sous la rotonde à Louvain-la-Neuve), Iota (rue de la Station, à Ottignies), cinq jeunes de La Chaloupe (chaussée de La Croix, à Ottigniesx) ainsi qu’avec le parcours de Jaune.

Création du collectif Farm Prod au rond-point, sous la rotonde, à Louvain-la-Neuve. ©ÉdA

La deuxième phase s’est tenue en septembre-octobre 2021 avec Pantonio (antenne communale de Louvain-la-Neuve) et Normal (rue Lucas, à Ottignies, pour la première fois une fresque étant réalisée sur un mur d’un particulier).

L’oiseau de Pantonio sur l’antenne de la maison communale, à Louvain-la-Neuve. ©ÉdA

La dernière vague (septembre-octobre 2022) a permis à Bué the Warrior, Delicious Brain, Johnny Boy, Resto, Tones et Les Crayons de s’attaquer au mur du quai n°1 de la gare de Louvain-la-Neuve. Adec a peint une façade du P’tit Maga du Bauloy tandis que Taroe s’est occupé d’un mur du Collège Albert le Grand, le bâtiment des Dominicains, à Louvain-la-Neuve.

Adec, sur la façade du P’tit Maga du Bauloy, à Ottignies. ©ÉdA

Une exposition à voir au Forum des Halles

Jeudi, l’artiste français était toujours à l’œuvre. "Ce mur ressemble à un beau tableau, c’est très intéressant, témoigne-t-il. Je me suis pas mal creusé la tête pour trouver un sujet . J’ai imaginé une jeune fille dans un train, en transit, ce qui est le quotidien de pas mal d’étudiants. Il y a un côté contemplatif et quelque chose d’intemporel dans l’œuvre."

Taroe, ce jeudi 6 octobre. ©ÉdA

"Au final, il y a là une diversité de styles et de contextes", souligne Fred Lebbe, de Farm Prod et aussi originaire de la localité.

Depuis ce jeudi et jusqu’au 15 octobre, une exposition de photos retrace l’aventure du Fresh Paint OLLN au Forum des Halles dans la cité universitaire.

Et samedi, une fête clôturera l’événement près de Chez Zelle, la maison des Jeunes de Louvain-la-Neuve. Les jeunes suivant des cours de graff dans les maisons de jeunes de la localité et de Wavre ainsi que du Centre Placet pourront s’exercer sur des bâches, encadrés par des artistes professionnels, dont Jaune. Une bâche sera aussi mise à disposition des autres jeunes voulant s’exprimer. Le tout finira autour d’un barbecue.

L’aventure n’est pas finie

Mais l’aventure du street art n’en est pas terminée pour autant : la tradition qui s’est développée dès la construction de Louvain-la-Neuve avec des fresques de Rahir ou Somville notamment va se perpétuer.

"On va prévoir des budgets pour l’entretien des œuvres et on va continuer à développer l’art urbain dans la ville", indique l’échevin de la Culture, Hadelin de Beer (Écolo).

De nouvelles fresques apparaîtront donc encore dans la ville. Mais ce qui est nouveau c’est que la Ville va travailler avec les maisons de jeunes de toute la province pour permettre aux jeunes de graffer des bâches. Celles-ci pourront facilement voyager pour être exposées, en ce compris à Ottignies-Louvain-la-Neuve où la Ville dispose de structures pour les afficher.

"L’idée est venue avec le projet Cover Up qui a permis à des artistes de détourner les photographies d’Harry Fayt imprimées sur des bâches et exposées autour de l’étang du Bois des Rêves pour leur donner une deuxième vie. Ces bâches sont actuellement exposées dans la ville", continue l’échevin.

Photo d’Harry Fayt détournée dans le cadre du projet Cover Up, au boulevard André Oleffe, à Louvain-la-Neuve. ©ÉdA

Pour mener à bien ce nouveau projet, la Ville s’est tournée vers la Province qui donnera au moins 25 000 €, la Ville complétant avec le budget qu’elle mettait dans la remise du Prix Rossel de la BD et pour laquelle elle n’est plus partie prenante. Mais ça, c’est une autre histoire.